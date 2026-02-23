Dro avisa: en París ya saben de lo que es capaz (y lo que le falta)

Dro por aquí, Dro por allá... tres letras que son conocidas por cualquier fanático del fútbol. Que Pedro Fernández Sarmiento (Nigrán, 2008), considerado uno de los diamantes en bruto de La Masia y que había cautivado a Hansi Flick, cambiase Barcelona por París aún escuece - y mucho - al aficionado culé. Mientras unos celebran el excelso estado de forma de un Marc Bernalque sí tuvo la paciencia necesaria para triunfar en el Barça y lo comparan irremediablemente con el gallego, otros lamentan su marcha.

Hay una cosa clara: Luis Enrique cuenta con él. Optó por la cautela y manifestó en la previa del clásico del fútbol francés que "fichamos a Dro por cinco años, no por un partido o dos semanas". Las cosas de palacio van despacio, ¿no? El gallego derrocha talento, lo vimos a cuentagotas con la elástica culé y ya nos pareció un proyecto de presente pero, sobre todo, mucho futuro.

Con el '27' de Pastore a la espalda, mismo dorsal que portaba como culé, saltó al césped del Parque de los Príncipes en los prolengómenos del choque ante el OM para recibir una cálida bienvenida de la que iba ser su nueva afición. "¡Aquí se te quiere!", publicó la cuenta en español del PSG en 'X'.

Presentación interesante

No debutó ante el Estrasburgo y, pese a que el conjunto marsellés, a priori, era de mayor exigencia, el contexto del encuentro resultó ser más que propicio. Con 5-0 a favor de los parisinos, el técnico asturiano decidió darle entrada al césped en sustitución de Senny Mayulu. Se ubicó como interior derecho en el 4-3-3 que propone Lucho, aunque fue flotando por la medular, mostrándose participativo con balón y acercándose a la base para contribuir en la salida.

Dro sonríe junto a Luis Enrique / PSG

Jugó a un toque, dos como mucho. Retuvo el balón para atraer rivales y generar espacios. O dividió con su conducción para después filtrar entre línes. Se dio el lujo, además, de dar un par de pases de tacón, dejando constancia en Francia de su interesante repertorio de trucos. Eso sí, se llevó varios 'regalos de bienvenida': uno de ellos, una dura entrada de Emerson castigada con amarilla. Se dio cuenta, a base de 'palos' - nunca mejor dicho -, que la Ligue 1 es una competición mucho más física.

Una asignatura pendiente

De ahí que en la prensa francesa remarcara su falta de condición física en su valoración sobre su primera titularidad con el París Saint-Germain. Porque sí, Dro fue de la partida en el vital triunfo ante el Metz y se llevó elogios varios de sus compañeros o de la propia prensa... pero también la observación de 'L'Équipe' respecto al apartado físico: "Dejó detalles de jugador distinto, aunque en los choques apareció todavía frágil, con dificultades para imponerse en duelos y sostener carreras a máxima intensidad".

Dro, en su primer partido como titular en el PSG / @PSG_inside

"El salto físico será determinante. En París creen que necesita ganar potencia, especialmente en el tren inferior, para resistir contactos, sostener cambios de ritmo y ser influyente cuando el partido se rompe", objetan. Ni que decir tiene que aún es joven, tiene un margen de mejora enorme y el cuerpo técnico parisino seguro tiene un plan de desarrollo físico en mente. El talento, que es innato, lo tiene. De sobras.

¿Cómo puede encajar en el sistema de Lucho?

Dro, que se mostró "sorprendido" con una Ligue 1 que esperaba de "un nivel inferior", dejó constancia de su brillante toque de balón, su inteligencia táctica, creatividad y visión de juego. Dejó, además, recursos interesantes como un toque de espuela para salir de la presión del Metz, fintas corporales para engañar a su defensor o conducciones para romper líneas.

Teniendo en cuenta que el PSG de Luis Enrique mantiene un 4-3-3 clásico y destaca por la movilidad de sus centrocampistas, que se implican tanto en salida como en las transiciones, Dro encaja en la idea que propone el preparador asturiano. Es técnico, creativo y con visión de pase, ualidades que encajan bien con un modelo de juego posicional y combinativo como el que propone Luis Enrique.

Dado que el PSG prioriza buen pie y creatividad por delante de pura fuerza física en la medular, un mediocampista con visión y asociación como Dro puede adaptarse con más facilidad, véanse los casos de Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves o Fabián, perfiles de centrocampistas técnicos, pero que también gozan de un buen físico, clave en la presión tras pérdida. Luis Enrique señaló que valora mucho fichar y potenciar jóvenes de calidad, en una filosofía similar a la del Barça.

Competencia feroz

No debe pasar por alto un detalle importante: Fabián está lesionado, Joao Neves viene de cierta inactividad y a Vitinha se le dio descanso. Esto no quiere decir que Dro no vaya a tener protagonismo en el PSG, sino que tiene por delante a centrocampistas más experimentados y asentados en el once titular, siendo estos tres intocables para Lucho.

Tampoco olvidemos que el gallego afronta su primera temporada lejos de casa y en un equipo con aspiraciones máximas, lo que exige adaptación inmediata. Ni que la posición donde tiene puede explotar más sus cualidades o tener más incidencia en el juego es la de interior o mediapunta (aunque cuando llegó empezase de falso '9' o después fuese extremo izquierdo).

Noticias relacionadas

Lee el juego a la perfección, es descarado y cuenta con la confianza de Luis Enrique. Lleva un mes en París y suma más minutos (99 de 450 posibles) bajo las órdenes del asturiano que cuando estuvo bajo el amparo de Hansi Flick en LaLiga (89 de 1530 posibles). Sólo el tiempo dirá si acaba consagrándose en París.