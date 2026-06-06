Dro, año II: ¿Qué le espera en París?

Dro encara su segunda temporada ligado al PSG en un contexto muy diferente al que se encontró a su llegada a la capital francesa. El joven talento gallego ha dejado atrás el estatus de simple promesa para entrar en una fase decisiva de su desarrollo, la de demostrar que está preparado para convertirse en una pieza real dentro del proyecto de Luis Enrique.

Cuando el Paris Saint-Germain decidió invertir más de ocho millones de euros para sacarlo de La Masia en enero de 2026, el mensaje fue claro. El club francés veía en él algo más que un talento para la cantera. Veía a un futbolista capaz de encajar en su nueva política deportiva, basada en jóvenes de enorme proyección y margen de crecimiento.

Dro celebra el título de campeón con el PSG / FIRAS ABDULLAH / EFE

Los primeros meses de Dro en París dejaron señales prometedoras. Debutó con el primer equipo en febrero, sumó minutos en Ligue 1 y Champions League y, apenas unas semanas después, firmó su primer gol con la camiseta parisina, convirtiéndose además en uno de los goleadores más jóvenes de la historia reciente del club.

Sin embargo, el verdadero examen empieza ahora. Porque si hay una zona del campo donde el campeón de Europa acumula talento es precisamente el mediocampo. El trío formado por Fabián Ruiz, Vitinha y João Neves se ha convertido en uno de los grandes pilares del proyecto parisino y sigue siendo la referencia de Luis Enrique para las grandes citas. De hecho, los tres aparecieron como titulares en la final de la Champions y continuarán siendo la sala de máquinas del equipo.

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Con apenas 18 años, el mediapunta gallego afronta una temporada en la que ya no bastará con acumular apariciones esporádicas. El PSG ha construido una plantilla repleta de talento ofensivo y la competencia por los minutos es feroz. Para Dro, el reto pasa por consolidarse como una alternativa fiable en la rotación de Luis Enrique y aprovechar cada oportunidad para acelerar su crecimiento.

Su perfil encaja con lo que busca el técnico asturiano. Formado en La Masia, destaca por su capacidad para recibir entre líneas, su visión de juego y una técnica que le permite asociarse con facilidad en espacios reducidos. Son cualidades especialmente valoradas por un entrenador que ha sido uno de los grandes impulsores de su llegada a París.

Dro Fernández, durante el partido del PSG ante el Lens / PSG_inside

La gran pregunta es si podrá dar el salto competitivo necesario para convertirse en algo más que una promesa. El PSG le ofrece un contexto ideal: un equipo dominador, acostumbrado a pelear por todos los títulos y con una estructura que ha demostrado apostar por futbolistas jóvenes. Pero también exige resultados inmediatos y un nivel de rendimiento constante.

En ese sentido, el curso 2026-27 puede marcar un punto de inflexión. Si consigue aumentar su protagonismo y consolidar su presencia en las convocatorias importantes, Dro empezará a justificar las expectativas que generó su salida del FC Barcelona. Si no, corre el riesgo de quedar atrapado en ese limbo que separa a las grandes promesas de los futbolistas consolidados.

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Dro marcó su primer gol con el PSG / @drofdezz

París fue el destino elegido para acelerar su carrera. El año II será el que determine si aquella apuesta fue el primer paso hacia la élite o simplemente una estación más en su proceso de formación. En el PSG ya no esperan al chico que llegó desde La Masia. Esperan al jugador capaz de competir por un sitio entre los mejores.