Drenthe, hospitalizado por un derrame cerebral

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid entre otros, ha sido hospitalizado de urgencia en los Países Bajos después de sufrir un derrame cerebral. Según informó el FC Rebellen de Bélgica, equipo en el que juega el futbolista, Drenthe está recibiendo "buenos cuidados" y piden privacidad para poder brindar el apoyo necesario al jugador en esta etapa de recuperación.

"El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral", han confirmado desde el club. "Actualmente, Drenthe recibe buenos cuidados y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston solicita paz y privacidad durante este tiempo para poder brindarle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación. Para preguntas o solicitudes de prensa, por favor, contacte con su representante", ha compartido el FC Rebellen en redes sociales.

El futbolista se retiró del fútbol profesional en 2023. Tras irrumpir como una joven promesa en el Feyenoord, el neerlandés se ganó la atención del Real Madrid, que apostó por el joven futbolista en 2007. Drenthe no terminó de asentarse en el club blanco y terminó haciendo carrera en equipos como el Hércules, el Everton o el Erciyesspor, entre otros muchos.

