Fútbol
Drenthe, hospitalizado por un derrame cerebral
El futbolista está recibiendo tratamiento médico, como ha informado el FC De Rebellen
Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid entre otros, ha sido hospitalizado de urgencia en los Países Bajos después de sufrir un derrame cerebral. Según informó el FC Rebellen de Bélgica, equipo en el que juega el futbolista, Drenthe está recibiendo "buenos cuidados" y piden privacidad para poder brindar el apoyo necesario al jugador en esta etapa de recuperación.
"El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral", han confirmado desde el club. "Actualmente, Drenthe recibe buenos cuidados y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston solicita paz y privacidad durante este tiempo para poder brindarle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación. Para preguntas o solicitudes de prensa, por favor, contacte con su representante", ha compartido el FC Rebellen en redes sociales.
El futbolista se retiró del fútbol profesional en 2023. Tras irrumpir como una joven promesa en el Feyenoord, el neerlandés se ganó la atención del Real Madrid, que apostó por el joven futbolista en 2007. Drenthe no terminó de asentarse en el club blanco y terminó haciendo carrera en equipos como el Hércules, el Everton o el Erciyesspor, entre otros muchos.
El comunicado oficial del estado de salud de Drenthe
"El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral.
Actualmente, Drenthe recibe buenos cuidados y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación.
La familia de Royston solicita paz y privacidad durante este tiempo para poder brindarle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación. Para preguntas o solicitudes de prensa, por favor, contacte con su representante".
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Peligró la Champions: La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo