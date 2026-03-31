¡Dramático! Grave lesión del Kun Agüero: "Me rompí el tendón"

Sergio Agüero, más conocido como el Kun Agüero, tuvo que colgar las botas de forma prematura debido a una afección cardíaca que le detectaron cuando dejó Mánchester para fichar por el Barça. Se unió a la Kings League de Gerard Piqué en noviembre de 2022 y es el CEO de su equipo de eSports llamado KRÜ. Desafortunadamente, este lunes sufrió una grave lesión en un partido de veteranos con Independiente.

El Kun tiene tan solo 37 años. En circunstancias habituales, podría estar en plena actividad, como sus compatriotas Leo Messi o Otamendi, que tienen 38 años. Cuando vestía de culé sufrió una descompensación en pleno partido y los médicos le desaconsejaron la práctica de fútbol profesional al sufrir una arritmia ventricular.

Siguió las recomendaciones médicas, pero eso no quita que de vez en cuando dé unos toques al balón para quitarse el gusanillo. Durante en el encuentro que enfrentó a Independiente, club del que es hincha y en el que se formó, contra River Plate por el Torneo Senior, cayó al suelo tras recibir un impacto en una acción del juego y tuvo que ser asistido por sus compañeros y rivales.

Lo llevaron a cuestas fuera del terreno de juego y posteriormente fue trasladado al Sanatorio Otamendi (Buenos Aires). Ya en el hospital, fue sometido a varias pruebas que confirmaron la rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda.

Noticias relacionadas

Envió un mensaje tranquilizador a través de sus redes sociales y confirmó el alcance de su lesión: "Me hice una resonancia, me rompí el tendón. Mañana comenzaré con los estudios y habrá que operar. Quiero agradecer a los chicos de Independiente y de River por preocuparse".