Drama con Rabiot: apartado, transferible y ahora su madre se pronuncia sobre su pelea

El caso de Adrien Rabiot es algo prácticamente único en el mundo del fútbol. A pesar de que su calidad está fuera de toda duda, los constantes episodios polémicos de su carrera le han permitido desarrollar su nivel como hubiese deseado. El último le ha costado ser apartado del Olympique de Marsella y ser declarado como transferible públicamente, aunque no parece que su situación tenga fácil solución en un futuro próximo.

Todo empezó cuando el centrocampista hizo estallar el vestuario con su acalorada disputa con su compañero Jonathan Rowe. Aunque en un primer momento se informó de que se trató de una discusión muy subida de tono, el presidente del Marsella, el español Pablo Longoria, detalló posteriormente que se trató de un episodio de "una violencia extrema", aludiendo a que el medio francés llegó a las manos con Rowe.

Apartados... y declarados transferibles

La decisión que tomó el equipo no dejó lugar a ninguna duda: ambos jugadores fueron apartados del Olympique de Marsella y declarados públicamente como transferibles. El incidente, sin embargo, ha generado muchas opiniones contrarias y, como no podía ser de otra forma, quien no ha tardado en dar su opinión ha sido la siempre polémica madre y agente del jugador, Véronique Rabiot.

En una entrevista en la radio RTL, la madre del futbolista detalló el incidente culpando al club francés de no contar la verdad: "¿Qué significa 'violencia nunca vista'? Nadie resultó herido, nadie fue al hospital, no hubo narices rotas, ni labios partidos, ni puntos de sutura, así que no lo entiendo muy bien", afirmó Véronique Rabiot. "¿Cómo se puede imaginar que haya una pelea de una violencia inaudita y que nadie intervenga? No me lo creo, y nadie se lo cree, de todos modos", añadió.

Lucas Digne y Adrien Rabiot celebran el gol que han marcado contra Italia en el partido de la UEFA Nations League / EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

En esa misma línea está el abogado del jugador, Romuald Palao, quien sugirió el pasado martes a la radio deportiva RMC Sports que todo es "una historia un poco exagerada" y que "se utiliza el episodio para echar a Rabiot" del equipo, con el que tiene contrato hasta 2026. Sea como fuese, parece que Adrien Rabiot tiene los días contados en Marsella... siempre que encuentre un destino adecuado para todas las partes.

Y en esas ha aparecido en escena el París FC, quien según los rumores parecía dispuesto a apostar fuerte por el futbolista. El equipo del sur de la capital francesa, comprado a finales del año pasado por los Arnault, que controlan el grupo de lujo LVMH, es una de las atracciones de la nueva edición del campeonato galo, que no contaba con dos clubes parisinos en primera división desde hace 35 años. Sin embargo, como confirmó su propio entrenador, Adrien Rabiot no entra realmente en los planes del equipo... al menos para este verano.

"Creo que no es el momento de hablar de Adrien Rabiot, sobre todo porque, en dos días, jugamos contra el Marsella. Además, yo no hablo de jugadores con contrato en vigor", dijo ante los medios el entrenador del París FC, Stéphane Gilli. No parece que vaya a encontrar fácilmente un nuevo destino el jugador, quien ya salió del PSG tras ser apartado por el enésimo episodio polémico en su carrera.