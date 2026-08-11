Otro drama con Pogba: ¡Lesionado en pretemporada y el Mónaco le quiere rescindir!

Paul Pogba quería relanzar su carrera en Mónaco. El jugador francés, campeón de la Copa del Mundo en 2018, fichado por el equipo del Principado en el mes de junio de 2025 tras su sanción por dopaje, podría estar viviendo sus últimos días como jugador rojiblanco.

Según ha adelantado este martes 'Nice Matin', el futbolista ha tenido que abandonar por lesión el entrenamiento del equipo de Filipe Luis en St George’s Park, donde el conjunto se prepara para su último partido de pretemporada ante el Coventry City de este viernes. El jugador, durante el partido reducido, se fue al suelo llorando y se dirigió a un banquillo cercano cojeando acompañado por el equipo médico del club. Acorde a las imágenes, se le colocó un vendaje en el muslo izquierdo y abandonó las instalaciones con gestos evidentes de dolor.

Pogba, que había disputado apenas 115 minutos en seis partidos en toda la pasada temporada, había empezado eta fase preparatoria con algunas molestias en la rodilla, por lo que solo había jugado media parte en el amistoso ante el Saint-Priest el pasado 18 de julio. Se había reincorporado a los entrenamientos esta misma semana.

Tras este incidente, el mismo medio asegura que el AS Monaco ya no tiene más paciencia con el francés. El club ya tenía dudas de su continuidad antes de la lesión, pero este nuevo contratiempo hará que se muevan en las oficinas monegascas para rescindir su contrato antes del cierre del mercado de fichajes, para buscar alternativas disponibles.

Por ahora, y una vez tomada la decisión, se tiene que llegar a un acuerdo económico para la rescisión, ya que Pogba, de 33 años, tiene contrato hasta 2027.

A principios de julio, el director general Thiago Scuro declaró que la pretemporada les permitiría "evaluar el nivel de Paul" y tomar una decisión sobre su futuro en el club. "Creo que ahora hay que ser justos con él; mirar su preparación cada semana, ver cómo ha progresado a nivel físico", decía. "El rendimiento dará todas las respuestas que necesitamos. Tal vez se vaya, tal vez se quede."

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Ahora, parece que está más lejos que nunca de Mónaco.