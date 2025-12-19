Un drama billonario: los clubes europeos pierden 3.450 millones por culpa de las lesiones

Rotura muscular, esguince de tobillo, ligamentos cruzados, pubalgia, tendón de Aquiles son solo algunos de los términos que forman parte desde hace tiempo del infinito diccionario del mundo del fútbol. Se pueden encontrar en textos de apenas unas palabras que siembran el terror entre los aficionados y los propios clubes porque avanzan la ausencia de un determinado futbolista de los terrenos de juego. Su efecto es implacable; su recurrencia, un drama en aumento.

Es a lo que se ha abocado el mundo del deporte -también el fútbol- en los últimos tiempos, a un aumento incontrolable del número de partidos que tiene como consecuencia un espectáculo que cada vez se resiente más. Porque podrá haber más partidos, más competiciones, más eventos... pero es imposible mantener la calidad de este show si el tiempo para descansar se dedica a competir. Y terminan derivando en un problema común: las lesiones.

En este sentido, es especialmente revelador el informe Men’s European Football Injury Index que Howden ha compartido recientemente en su quinta edición. Son muchos los puntos a tratar, pero la principal idea es clara: en los últimos 5 años han habido 22.596 lesiones en toda Europa que le han costado a los clubes un total de 3,45 mil millones de euros en total. Los clubes de la Premier League son quienes encabezan ese desglose de coste por lesiones (24%) que les ha repercutido a los equipos de la máxima competición inglesa poco más de 1.000 millones de euros. Un drama, además, en aumento.

Número de lesiones y coste para los clubes / Howden

El drama del Mundial de Clubes

Es especialmente relevante en la edición de este año poner el punto de mira en la celebración del Mundial de Clubes. El torneo organizado por la FIFA ha sido motivo de debate desde su creación, especialmente por disputarse en medio de un periodo vacacional donde los futbolistas solían recuperar sus energías tras una exigente temporada. El análisis de Howden es el siguiente: entre junio y julio de 2025, durante la celebración de la competición, los nueve clubes más relevantes del panorama europeo sufrieron 25 lesiones. Una cifra que puede no ser mucho, pero que explica el fenómeno posterior.

Y es que entre junio y octubre de 2025, el Chelsea -ganador del Mundial de Clubes- reportó 23 lesiones por sí solo, un 44% más que el mismo periodo del año anterior. Se trata del club europeo con mayor bajas en esas fechas, mientras que el Manchester City, que llegó a octavos, tuvo que lamentar 22 bajas en los tres meses que siguieron a la competición. Las cifras hablan por si solas.

Número de lesiones entre junio y octubre / Howden

Los jóvenes, los más perjudicados

Uno de los aspectos más preocupantes de todo el asunto es cómo se ceba el drama de las lesiones con los más jóvenes. En la temporada 2024-25, los jugadores menores de 21 años jugaron un 26% de minutos más respecto al curso 2020-21, concretamente de 414 minutos a 523. Y eso incrementa el riesgo de lesión; la empresa identifica cinco escenarios más propensos a los problemas físicos -con un mínimo de 300 minutos jugados- y los cinco involucran a futbolistas menores de 21 años.

En este sentido, los delanteros de la Premier League sufrieron una lesión cada 120 minutos de fútbol nacional competitivo, frustrando su adaptación al fútbol profesional en pleno inicio de su carrera.

La diferencia por ligas

También es necesario hacer una mención en las diferencias por liga. La Bundesliga, en los últimos cinco años, es la liga que más se lesiona: 6.177 problemas físicos se han reportado en el campeonato alemán. Le sigue de cerca la Premier League con 5.367 y LaLiga, con 4.171. La clasificación es distinta si se analiza el coste que le ha repercutido a los clubes las lesiones: la Premier League despunta en este ranking con 1,379 mil millones de euros con una media de 276 millones por temporada. Casi nada.

Las lesiones, por liga Bundesliga Número total de lesiones: 6.177

Coste total de las lesiones: 579,74 millones €

LaLiga Número total de lesiones:

Coste total de las lesiones:

Ligue 1 Número total de lesiones:

Coste total de las lesiones:

Premier League Número total de lesiones:

Coste total de las lesiones:

Serie A Número total de lesiones:

Coste total de las lesiones:





Si vamos al detalle, nos encontramos que el equipo que más lesiones sufrió la temporada pasada fue el Wolfsburgo con 85 lesiones, aunque quien más le repercutió en cuanto a coste por lesión fue el Manchester City, con 41,22 millones. El Barça, por su parte, sufrió 56 lesiones que le costaron 31,33 'kilos'; el Real Madrid, con 75 problemas físicos, perdió 25.65 millones de euros.

Deslogose por ligas Bundesliga Equipo con más lesiones: Wolfsburgo (85 lesiones)

(85 lesiones) Equipo con mayor coste por lesiones: Bayern de Múnich (25,16 millones €)

(25,16 millones €) LaLiga Equipo con más lesiones: Real Sociedad (75 lesiones)

Equipo con mayor coste por lesiones: FC Barcelona (31,33 millones €)

Ligue 1 Equipo con más lesiones: Brest (39 lesiones)

Equipo con mayor coste por lesiones: PSG (11,02 millones €)

Premier League Equipo con más lesiones: Brighton (75 lesiones)

Equipo con mayor coste por lesiones: Manchester City (41,22 millones €)

Serie A Equipo con más lesiones: Nápoles (71 lesiones)

Equipo con mayor coste por lesiones: Juventus (16,75 millones €)



El drama de las lesiones es un problema creciente en el mundo del fútbol. La sangría de problemas físicos se ceba especialmente con los jugadores jóvenes, que ven cortada su progresión de raíz, aunque el problema es mucho más estructural de lo que puede parecer a simple vista y la predisposición a solucionarlo, más bien poca.