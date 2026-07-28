Dovbyk y Savinho echan de menos Girona

El fantástico año del Girona FC en la temporada 2023/24 fue muy positivo para muchas partes. El club vivió una revalorización importante y se dio a conocer al mundo entero gracias a la oportunidad de disputar la Champions League. Asimismo, el rendimiento de muchos jugadores les permitió dar un salto adelante en sus respectivas carreras y algunos apostaron por salir a clubes de mayor prestigio en Europa. Sucedió con Artem Dovbyk y Savinho, que se incorporaron a Roma y Manchester City, respectivamente.

Sin embargo, las experiencias a veces pueden resultar decepcionantes por diferentes motivos. El caso es que, tanto el ucraniano como el brasileño, no han cumplido las expectativas y han visto cómo las oportunidades han ido desapareciendo. Ahora, su futuro pasa por nuevos destinos en los que buscarán recuperar su mejor fútbol.

Nueva oportunidad en el Calcio

Artem Dovbyk llegó a la Roma en verano de 2024 mediante previo pago de 35 millones. Una buena cantidad que permitió que el Girona recuperara con creces la apuesta hecha un año antes de 15 'kilos'. Sus 24 goles en 39 partidos lo valieron.

Dovbyk, celebrando su gol contra el Cádiz / EFE

Su primera temporada en la capital italiana fue convulsa. El 'Giallorossi' tuvo un año complicado, con hasta tres entrenadores -de Rossi, Juric y Ranieri-, pero finalmente pudo salvar la papeleta y clasificarse para la Europa League. A nivel personal, el ariete contó con regularidad para los tres técnicos e hizo buenos números: 17 goles en 32 partidos disputados entre todas las competiciones.

Sin embargo, la última campaña fue todo lo contrario: tres goles en 18 encuentros. No fue un habitual en los esquemas de Gian Piero Gasperini y el físico tampoco le acompañó. A finales de noviembre padeció una distensión en el muslo que le hizo perderse cinco partidos y, luego, en enero, sufrió una lesión en el muslo que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta los últimos partidos de temporada.

Ahora, buscará una nueva oportunidad en el Calcio italiano. Se marcha cedido al Bolonia con opción de compra en busca de recuperar su mejor versión, en una operación en la que el argentino Santiago Castro hace el camino inverso.

Futuro lejos del City

Savinho, por su parte, llegó al Girona cedido desde el Troyes francés, en una operación en el marco del City Football Group. El extremo, veloz y con mucho desborde, fue una de las sensaciones de la temporada en el fútbol europeo y llamó la atención de Pep Guardiola para el Manchester City. El conjunto citizen lo fichó por 25 millones procedente del Troyes.

Savinho y Couto, durante un partido con el Girona la temporada 2023-24 / Dani Barbeito

En el campeón de la Premier ha vivido dos temporadas con mucho protagonismo pero pocas nueces. 84 partidos en los que ha marcado 7 goles y ha dado 13 asistencias, pero ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los meses y la llegada de más competencia para su puesto. El pasado verano recibió el interés del Tottenham y su salida se pudo dar, pero ahora, unos meses más tarde, el escenario vuelve a estar encima de la mesa.

Los Spurs vuelven a llamar a la puerta y el propio jugador ha realizado un movimiento clave. El extremo brasileño ha pedido salir del City porque quiere jugar más. El equipo londinense es su primera opción, pero el AC Milan también tiene al jugador en su agenda. Sin embargo, el principal obstáculo es el precio de salida: según la prensa inglesa, el conjunto citizen valora a Savinho en 55 millones de euros.

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Dovbyk y Savinho todavía tienen mucho fútbol en sus piernas y lo quieren demostrar en sus próximos retos para volver a copar titulares como lo hicieron unos años antes.