Dovbyk, un nuevo nueve en el mercado (a precio justo)

Artem Dovbyk, que no ha tenido una temporada sencilla en la Roma, es un delantero como la copa de un pino. Un killer de la vieja escuela: peleón, fuerte, resolutivo y un incordio para los centrales. Lo de ser vistoso ya no va tanto con su juego. Aunque tampoco le hace falta. Sin embargo, también es un tipo peculiar. Lo demostró en Girona, y ahora en Italia. Por ello, según informa el Corriere dello Sport, el cuadro giallorosso ha decidido ponerlo en el mercado para valorar ofertas de salida.

El ucraniano no es un intocable en Italia. Tampoco ha congeniado del todo con sus entrenadores, desde De Rossi, hasta Juric y Ranieri. Castigado por algunos problemas en la rodilla, Dovbyk ha exhibido un rendimiento irregular y no ha podido aparecer en las grandes citas, algo que hacía constantemente la temporada pasada. Pese a ello, ha cerrado el curso con 17 goles y cuatro asistencias en 45 duelos. A ojos de los italianos, que decidieron abonar 34 millones de euros por él el verano pasado tras ser Pichichi en LaLiga con 24 dianas, cifras insuficientes para no valorar ofertas.

Dovbyk, durante un partido con la Roma / EFE

La Roma ha recibido varias consultas de equipos europeos para hacerse con los servicios de Dovbyk, y no se descarta aceptar alguna propuesta por el delantero de 28 años. El club capitalino quiere recuperar los casi 35 millones de euros que invirtió en él para reemplazarlo. En la agenda de los giallorossi figura el nombre de Rasmus Højlund, que ya conoce la Serie A tras despuntar en el Atalanta y seducir al Manchester United, que pagó 77,8 millones por él en el verano de 2023. No obstante, su aventura en Old Trafford está siendo desastrosa.

Una salida extraña

Dovbyk, que fue uno de los grandes artífices de una hazaña histórica en el Girona –peleando en algunos tramos de la temporada 2023-24 por el título liguero y terminando en puestos de Champions League–, decidió poner punto y final a su aventura en Montilivi tras solo una campaña. Algo totalmente lícito, aunque el club catalán hubiese apostado por él trayéndolo a España desde el Dnipro-1, siendo un 'desconocido'.

Dovbyk, celebrando su gol contra el Cádiz / EFE

Pero su salida fue algo enrarecida. El modus operandi de su agente -que también tuvo discrepancias con el Atlético de Madrid que rompieron un acuerdo casi sellado- no dejó una buena sensación en Girona. Las palabras del ucraniano en su llegada a Roma tampoco ayudaron: "Será distinto. El Girona es un equipo pequeño en España; la Roma, una entidad muy importante en Italia con mucha historia. No será lo mismo. Sé que habrá presión, pero el fútbol sin presión, no es fútbol", espetó.

Seguramente la intención del futbolista no era lanzar un 'palo' al equipo que le hizo explotar. Pero lo cierto es que no sentaron bien en Girona. De momento, tras un año extraño en el Calcio, Dovbyk se presenta en un mercado muy inflado como una opción a precio justo. 35 millones es lo que pide la Roma por un delantero que, entre las dos últimas temporadas, ha marcado 41 goles.