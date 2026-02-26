Douglas Costa pasa de la élite al 'barro' de Italia

Douglas Costa sorprendió al mundo del fútbol reapareciendo con el Chievo Verona en la Serie D de Italia. El icónico extremo brasileño, ahora en cuarta categoría italiana, ha disputado tres encuentros con su nuevo equipo, pero todavía no ha anotado ningún tanto con el club italiano.

El traspaso del eléctrico extremo a los 'Mussi Volanti' se efectuó después de un período de inactividad del jugador. La imagen de ver al brasileño en la categoría profesional más baja del fútbol italiano creó asombro en redes y expectación en torno al jugador.

El Sydney FC, su exequipo, rescindió el contrato de Costa con el club australiano por problemas legales en el ámbito personal del jugador. El 6.º Juzgado de Familia de Porto Alegre ordenó su arresto en septiembre de 2025, debido al impago de la manutención infantil de sus hijos en Brasil, que habría alcanzado una deuda de unos 100.000 dólares.

Cuando el brasileño militaba en LA Galaxy en 2023, la justicia brasileña ya ordenó su detención por la misma causa. En 2026, con la orden de prisión pendiente, el jugador brasileño ha decidido jugar en una división menor y alejarse de los focos mediáticos a los que se sostiene el futbol de élite.

El camino de Douglas Costa

Douglas Costa, conocido como 'The Flash' en el mundo del fútbol por su velocidad, fue uno de los extremos brasileños más habilidosos y desequilibrantes de la élite. Costa acumula hasta la fecha 24 trofeos entre clubes y selecciones, posicionándose como uno de los futbolistas brasileños más exitosos de su generación en el fútbol europeo.

La carrera de Costa fue una travesía por un gran nombre de clubes que pudieron disfrutar de sus servicios. A lo largo de su carrera, el brasileño jugó con Grêmio, Shakhtar Donetsk, Bayern de Múnich, Juventus de Turín, Los Ángeles Galaxy, Fluminense, Sydney FC y su actual equipo, Chievo Verona. El Grêmio supuso el inicio de su periplo, etapa en la que levantó un campeonato Sudamericano sub-20 con Brasil. Tan solo duró una temporada cuando el Shakhtar Donetsk 'tocó la puerta' para incorporarlo a sus filas. El brasileño ganó cinco títulos de liga, tres Copas y tres Supercopas en Ucrania.

Douglas Costa en Champions con el Shakhtar Donetsk / SERGEY DOLZHENKO

Auge futbolístico de Costa

Su salto a un club 'top' empezó en Alemania, en el Bayern acabó de deslumbrar a Europa. La actuación del brasileño en el club bávaro le permitió sumar tres Bundesligas, una Copa de Alemania, una Supercopa y el Mundial de Clubes de 2021. Para muchos, el auge del jugador se da en la Juventus, cuando, después de varias cesiones al equipo italiano, es fichado por 40 millones de euros. En un equipo repleto de estrellas, el brasileño se convirtió en una más y ayudó al club de 'La Vecchia Signora' a conquistar tres títulos de liga, una Copa Italia y una Supercopa de Italia.

Inter's Danilo D'Ambrosio (R) and Juventus' Douglas Costa in action during the Italian Serie A soccer match FC Inter vs Juventus Fc at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 28 April 2018 / EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Una carrera marcada por las cesiones...

A pesar de su desempeño en el club italiano, su carrera se vio envuelta en un persistente 'ruleta' de cesiones. El delantero regresó a sus orígenes en la temporada 20/21, pero su segunda etapa en Grêmio se quedó en esa temporada. En la 23/24, después de varias cesiones a LA Galaxy, la Juve dejó marchar al brasileño libre hacia la MLS. Una vez acabó contrato con el club estadounidense, regresó a Brasil, pero esta vez con el Fluminense, en donde ganó una Recopa Sudamericana con el 'Tricolor'.

Presente y futuro del brasileño

El Sydney FC fue su último recorrido por la máxima división de un país. La recisión del contrato por los problemas legales en Brasil precipitó su salida como agente libre. Ya en Italia con el Chievo Verona, el brasileño busca un refugio en el fútbol de la Serie D para intentar eludir en cierta manera la complicada situación legal por la que pasa el reconocido futbolista.

Sin embargo, su llegada al Chievo Verona puede ser una circunstancia particular. El equipo italiano pertenece a Pietro Laterza, la misma persona que preside al Al-Ittifaq de Arabia. Según 'Infobae', en este momento el conjunto emiratí no dispone de plazas para jugadores extranjeros, pero la Liga Profesional Saudí seguramente será el próximo destino del brasileño.