Doué, el (mejor) sustituto de Dembélé

El Paris Saint-Germain tuvo que emplearse a fondo para rescatar un resultado positivo en la ida del ‘play off’ frente al AS Mónaco. El conjunto dirigido por Luis Enrique encajó dos goles en los primeros minutos del partido y, para agravar la situación, incluso desperdició un penalti que le habría permitido recortar distancias y afrontar el resto del encuentro con mayor tranquilidad.

La situación parecía incluso empeorar pasada el ecuador de la primera mitad, cuando Ousmane Dembélé tuvo que ser sustituido por lesión. El exdelantero del Barça llegaba al encuentro en el Louis II arrastrando molestias tras la derrota ante el Rennes en la Ligue 1 y sufrió una lesión muscular que le obligó a abandonar el campo apenas a los 25 minutos de juego.

El cambio entre Dembélé y Doué / SEBASTIEN NOGIER

Evidentemente, Dembélé abandonó el terreno de juego con un semblante serio, afectado por este contratiempo físico que le impidió ayudar a su equipo en una situación complicada. Además, el jugador era consciente de que, en lo que va de temporada, los problemas físicos le están impidiendo recuperar la versión que le permitió alcanzar el curso pasado la gloria tanto colectiva como individual, con la Champions y el Balón de Oro.

Arriesgó Luis Enrique con Dembélé y no le salió bien. En cambio, su apuesta para sustituir al ‘Mosquito’ fue todo un acierto. El elegido para entrar con dos goles de desventaja y reemplazar a una pieza tan importante como Dembélé fue Desiré Doué, en un movimiento que acabó siendo totalmente determinante para el devenir del partido y de la eliminatoria.

Champions

Doué tuvo un impacto absoluto en el terreno de juego e intervino en los tres goles que permitieron la remontada del Paris Saint-Germain. Marcó apenas dos minutos después de su entrada al campo, antes del descanso asistió a Hakimi para poner las tablas en el marcador y, ya en la segunda mitad, selló la remontada con un nuevo tanto. Un partido de diez para el joven jugador.

Este espectacular rendimiento no es novedad en Doué. La temporada pasada se consolidó como uno de los jugadores con mayor proyección del panorama futbolístico, aunque ya demostró estar preparado para brillar en el presente. Fue clave en los éxitos del PSG, aportando una cifra destacada de goles y asistencias, pero, sobre todo, exhibiendo una espectacular facilidad para el regate y el desborde.

Noticias relacionadas

Sin ir más lejos, Doué se llevó el título de ‘MVP’ en la final de la Champions League, donde el PSG arrolló al Inter de Milán. El extremo francés firmó un doblete que le valió este reconocimiento por delante de otros nombres de primer nivel de su equipo. Una vez más, con tan solo 20 años, ha demostrado estar listo para rendir en un equipo que pelea por todos los títulos, y en el PSG respiran tranquilos, porque ya cuentan con un relevo de garantías para Dembélé.