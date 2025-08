El Dortmund, limitado con su presupuesto... ¡por culpa de su nueva cocina!

No está atravesando su mejor momento el Borussia Dortmund ni en lo deportivo ni en lo económico. Después de una temporada decepcionante en Bundesliga que no ha conseguido salvar el Mundial de Clubes, el club alemán encaraba este verano con una reconstrucción de su plantilla pendiente que todo apunta que no terminará llegando.

Hasta el momento, los nergriamarillos solamente han presentado a Jobe Bellingham como su fichaje estrella para la próxima temporada. A pesar de las urgencias de reforzar una plantilla con menos argumentos que en tiempos anteriores, lo cierto es que desde el club alemán han adoptado una postura tranquila respecto al mercado de fichajes que ha llevado a muchos aficionados a preguntarse por qué el club no acelera las llegadas hasta el final del verano.

Un presupuesto limitado

La razón es simple; el presupuesto del club para la siguiente temporada es limitada, más todavía después de que el club conociese que debe acometer una renovación de la cocina de su estadio por completo. Hace aproximadamente un año, como avanza el medio alemán 'Sport Bild', la inspección de comercio visitó el Signal Iduna Park y declaró que toda la cocina estaba obsoleta y era inadmisible para su funcionamiento seguro.

El BVB estuvo obligado a renovar todas las instalaciones en una operación que le costó alrededor de once millones de euros. La cifra, como apunta el medio alemán, se ha conseguido del presupuesto de fichajes, reduciendo todavía más el escaso margen de maniobra de la dirección deportiva para asegurar fichajes.

En otro sentido, el Dortmund sigue sin encontrar destino a jugadores en la rampa de salida como Niklas Süle o Julian Brandt. Ambos, junto con otros de los salarios más elevados de la plantilla, deberán abandonar el club en los próximas días si se quiere desatascar el mercado de fichajes antes del inicio de la Bundesliga.

Por ahora, quien más cerca está de fichar por el Dortmund es Fábio Silva. El delantero del Wolverhampton, que estuvo también en Las Palmas, apunta a una llegada al Signal Iduna Park previo pago de 20 millones de euros, un primer refuerzo tras Jobe Bellingham que se antoja escaso para la renovación que la plantilla necesita.