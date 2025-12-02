Dortmund y Leverkusen se enfrentan por primera vez en la historia de la DFB Pokal

Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen vuelven a cruzarse este martes en octavos de la DFB Pokal en el Signal Iduna Park, apenas 72 horas después de su intenso 1-2 liguero. El equipo de Niko Kovač llega lanzado tras tumbar a los de Kasper Hjulmand en la Bundesliga y golear a Villarreal en Champions, mientras que los 'Werkself' se aferran a la autoridad mostrada en su reciente triunfo en el campo del Manchester City para buscar revancha y seguir defendiendo su prestigio copero.

Un cruce inédito en Copa y con sabor a gran cartel europeo

El choque, fijado para las 21:00 en Dortmund, enfrentará al tercero y al cuarto de la Bundesliga, separados solo por dos puntos en la tabla después del triunfo amarillo de este fin de semana. La cita tiene un componente histórico añadido, ya que será la primera vez que ambos se midan en la DFB Pokal, lo que refuerza la sensación de gran noche copera en el 'Westfalen'.

El contexto reciente añade más picante. El Borussia llega de encadenar una semana perfecta con un 4-0 al Villarreal en la liga de campeones y ese 1-2 del sábado en el BayArena que le permitió adelantar a Leverkusen y colocarse a rebufo del Leipzig, con Bayern aún destacado en la cima.

Dortmund's Daniel Svensson, 2nd left, celebrates with team mates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Borussia Dortmund and FC Villareal in Dortmund, Germany, Tuesday, Nov. 25, 2025. (AP Photo/Martin Meissner) / AP

Los del Norte-Westfalia, por su parte, mezclan sensaciones, ya que cayeron con contundencia en Múnich (3-0) a comienzos de noviembre, pero firmaron una victoria de enorme impacto europeo en el Etihad Stadium (0-2), donde pusieron fin a una larguísima racha del City como local en la Champions (23 partidos consecutivos sin perder).

Dos caminos exigentes hacia los octavos y mucha historia reciente detrás

El recorrido de ambos hasta este cruce confirma que nadie se ha ahorrado sufrimiento. 'Die Schwarzgelben' superó por la mínima a Rot-Weiss Essen en primera ronda y después necesitó los penaltis para eliminar a Eintracht Frankfurt tras un 1-1 que se resolvió desde los once metros, con Gregor Kobel como héroe. En cambio, el Bayer abrió la competición con un contundente 0-4 en el campo del Sonnenhof Großaspach y, posteriormente, sobrevivió a un thriller en Paderborn, donde selló el pase con un 2-4 en la prórroga.

El cartel de los visitantes en la Pokal es sólido. Los 'Werkself' levantaron el trofeo en 2024 tras imponerse al Kaiserslautern en la final de Berlín, mientras que el Stuttgart, el vigente campeón (tras imponerse la temporada pasada al Arminia Bielefeld por 4-2), defiende corona en la otra parte del cuadro. Por su parte, el Dortmund, que conquistó su última Copa en 2021, ve en este torneo una vía directa hacia un título que alimentaría el proyecto de Kovač, ahora reforzado por los resultados de la última semana.

Plantillas casi completas, bajas sensibles y un partido de detalles

En la previa, el técnico del conjunto dortmundés ha advertido que su equipo volverá a ser exigido "al límite" y ha subrayado que el duelo se decidirá por detalles después del desgaste del sábado. Hjulmand, en la misma línea, ha hablado de un partido muy cerrado en el que "ambos se conocen demasiado bien" como para sorprender al rival en lo táctico.

En cuanto a las bajas, el Borussia solo tiene confirmada la ausencia de Niklas Süle por problemas en un dedo del pie, mientras que todo apunta a que Maximilian Beier y Salih Özcan estarán disponibles de nuevo. Los del Norte-Westfalia, por su parte, llegan más tocados en ese capítulo, con Lucas Vázquez, Arthur, Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios aún fuera de combate y la duda de si Axel Tape podrá reaparecer en la convocatoria.

Serhou Guirassy, una bomba de relojería / EFE

Sobre el césped, el foco apuntará a Serhou Guirassy y Karim Adeyemi, decisivos en las últimas victorias del Dortmund, frente al talento combinativo de un Leverkusen en el que Alejandro Grimaldo y Patrik Schick vienen de firmar una noche histórica en Manchester.

Alejandro Grimaldo, goleador en el Etihad / EFE

Entre la necesidad de revancha de los visitantes, el impulso emocional de los locales y el marco de un Signal Iduna Park lleno hasta la bandera, el Dortmund-Leverkusen de este martes se presenta como uno de los grandes platos fuertes de los octavos de la DFB Pokal, con aroma de eliminatoria europea adelantada y sin margen de error.