El Dortmund da por perdido a Adeyemi y negocia por su sustituto

El Borussia Dortmund rechazó la primera oferta del Barcelona por Karim Adeyemi. Los alemanes, no obstante, están abiertos a negociar por un futbolista que vence su contrato el próximo verano y esperan sacar la mayor tajada posible antes de que se marche con la carta de libertad en 2027.

La primera proposición de la dirección deportiva culé fue de 20 millones, algo que los 'borussers' consideraron insuficiente, pero las conversaciones siguen su curso. La intención del club de la cuenca del Ruhr es recuperar gran parte de los 30 millones que pagaron en su día al Leipzig por los servicios del extremo, aunque el Barça no alcanzará esa cifra aunque volverá a la carga con una propuesta más jugosa.

En el Signal Iduna Park, sin embargo, empiezan a explorar posibles opciones a la más que posible salida del internacional alemán. Según informa el periodista especializado Florian Plettenberg, la junta directiva del Borussia Dortmund lanzará sus redes sobre Said El Mala, futbolista del Colonia y que ocupa, a priori, la misma posición sobre el campo que Adeyemi.

La revelación de la Bundesliga

La misma información reconoce que ya ha habido contactos entre ambas partes, con buena sintonía. La madre de Said El Mala, que ejerce a su vez como agente del futbolista, considera que el Dortmund sería un destino ideal para su hijo y representado, que continuaría su progresión en un equipo de primer nivel europeo.

La operación entre Dortmund y Colonia está todavía lejos de cerrarse. La venta de Adeyemi lo acelerará todo, pero, como decíamos, todavía falta esa entente con el Barcelona. Eso sí, la incorporación no será fácil y requerirá de una negociación entre los clubes de la Bundesliga. El Colonia exige un montante cercano a los 50 millones de euros para dejar escapar a El Mala, una joven promesa que casa con la política de fichajes 'borusser' y que en su día también fue tentada por Deco.

Said El Mala, futbolista del Colonia / 'X'

El Borussia Dortmund ya conoce las condiciones del traspaso y las exigencias económicas tanto del futbolista como de su entorno, pero mantiene importantes reservas sobre el precio de la transacción.

Noticias relacionadas

A sus 19 años, hará 20 a finales de agosto, Said El Mala se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol alemán. El atacante firmó una destacada temporada en la Bundesliga, donde registró 13 goles y repartió cinco asistencias, unos números que han despertado el interés de varios clubes y que explican por qué el Borussia Dortmund lo considera una de las principales opciones para cubrir la posible salida de Karim Adeyemi.