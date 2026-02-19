Donnarumma se sincera sobre su relación con Messi en su etapa en el PSG: "Lo que me sorprendió fue la increíble persona que es. Es el mejor de todos"

Gianluigi Donnarumma fue uno de los grandes protagonistas del pasado verano. El tira y afloja con su renovación en París terminó con la paciencia de Luis Enrique, que decidió abrirle la puerta de salida y buscar a otro portero en el mercado de "otras características". De este modo, el italiano fichó por el Manchester City de Pep Guardiola a cambio de 30 millones de euros, que renovó la portería que hasta entonces defendía Ederson, quien se marchó al Galatasaray turco.

El italiano cerró una etapa de cuatro temporadas, después de llegar al Parque de los Príncipes en 2021 a coste cero procedente del AC Milan, para abrir una nueva aventura en el Etihad, donde es titular indiscutible. En 30 partidos entre todas las competiciones, Donnarumma ha encajado 27 goles, firmando 13 porterías a cero.

Una curiosa relación con Ederson

En una entrevista con el canal oficial del Manchester City, Donnarumma desveló varias anécdotas curiosas sobre su presente y pasado. El portero italiano reconoció la relación que forjó con Ederson, pese a que no comparten vestuario: "Estoy en contacto con él, porque me deseó la mejor de las suertes. Me alegra haber recibido este mensaje porque es importante y siempre es agradable recibir mensajes así. Me hace muy, muy feliz. Fue un portero importante para el Manchester City", explicó.

Ederson, el guardameta con más asistencias de la historia de la Premier League / @ManCity

"Somos completamente diferentes. Él juega muy bien con los pies. Esto fue muy importante para su juego. Estamos a menudo en contacto, tenemos una buena relación. Me hizo muy feliz que me enviara ese mensaje cuando aterricé aquí", añadió Donnarumma.

Lo que más le sorprendió de Messi

A sus 26 años, el italiano ya es un portero maduro, experimentado y que acumula casi una década en la élite del deporte rey. Se dice rápido. Tras llegar al primer equipo del Milan, Donnarumma se fue a París, donde ganó muchos títulos, uno de ellos la Champions League, y donde coincidió con Leo Messi, entre otras estrellas de fútbol: "Fue fantástico. Es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo que me sorprendió fue lo increíble que es, además de futbolista, como persona. Es el mejor de todos, una persona fantástica, un gran hombre. Jugar con él fue muy importante, algo que atesoraré entre los mejores recuerdos de mi vida", comentó.

Gianluigi Donnarumma, en el Mundial de Clubes con el PSG / EFE

Finalmente, se aventuró a valorar su posible aportación en otra demarcación del terreno de juego: "Puedo ayudar en los saques de esquina y en las jugadas a balón parado, sin duda puedo ayudar y manejo bien el balón...", apuntó en tono de broma. ¿Le hará caso Guardiola?