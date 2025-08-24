¿Es Donnarumma lo que necesita Guardiola?

Se entiende una paradoja como un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica, una afirmación que encierra una supuesta contradicción en sí misma. Sin embargo, a pesar de carecer de sentido común, puede llegar a ser cierta o tener sentido tras una reflexión más profunda que solo algunos están capaces de hacer. Si se trasladara esta idea al mundo del fútbol, un ejemplo claro sería la inminente llegada de Donnarumma al Manchester City, un portero, sobre el papel, totalmente contrario a los principios establecidos a fuego en el Etihad.

A Guardiola no le tendrán que explicar a estas alturas qué tipo de jugador necesita para su equipo; si alguien se ha ganado el derecho a hacer o deshacer el equipo a su gusto es el de Santpedor, que muchas veces ha demostrado que tenía razón con determinados jugadores. Tiene un crédito prácticamente infinito, cierto, aunque también resulta inevitable que tras el más que probable fichaje de Gigi muchos se pregunten si el italiano es realmente lo que necesita actualmente el Manchester City.

De Luis Enrique... a Guardiola

Qué manera mejor para explicar las dudas que despierta su fichaje que recogiendo los motivos de su marcha del PSG. No es un secreto que tanto parisinos como mancunianos siguen el mismo libreto en cuanto al estilo de juego, aquel que una vez Johan Cruyff enseñó al mundo con el FC Barcelona. Los principios se han ido adaptando con el paso del tiempo, pero hay algunos que se han mantenido inmovibles: el gusto por la posesión, jugadores finos para dominar el balón, una plantilla cohesionada con esa misma idea...

Gianluigi Donnarumma, en un partido del Mundial de Clubes / Angel Colmenares

Y en este sentido, sorprende que Guardiola quiera tirar la casa por la ventana por Donnarumma. Ya lo explicó Luis Enrique, único culpable de la marcha del italiano este verano de París: "Gigi es un portero excepcional y, como persona, aún más", reconocía. "Pero en mi PSG necesito un guardameta con características diferentes, por eso hemos fichado a Chevalier. Esta es una decisión 100 % mía y no ha sido fácil. Si lo fuera, cualquiera la tomaría".

Decir que Donnarumma no es uno de los mejores porteros del mundo es simplemente mentir. Puede, incluso, que sea el guardameta que mejor se desenvuelva en la actualidad bajo palos. Sin embargo, no es un secreto que con el balón en los pies, el italiano todavía necesita mejorar. Y mucho. Gigi terminó siendo pieza clave para el triplete del PSG esta temporada, pero a Luis Enrique siempre le ha despertado dudas su capacidad para salir desde atrás. Y como se ha ganado el derecho a decidir qué hacer con su equipo, el asturiano ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios a las primeras de cambio.

La paradoja de su fichaje

Y una vez puesto en el mercado, la lógica invitaría a pensar que Donnarumma se fuese a un equipo más adecuado para su estilo de juego. Pues no; el italiano está ya preparando las maletas para poner rumbo al Etihad y ponerse a las órdenes de Guardiola. Pero, ¿por qué querría Guardiola, el adalid del juego de posesión, un portero que saldrá de su equipo precisamente por no desarrollarse bien con el balón en los pies?

Guardiola: "Trafford jugó bien contra los Wolves y decidí que siguiera" / Agencias

La respuesta solamente la conoce Pep, aunque puede que el técnico de Santpedor simplemente quiera priorizar otras facetas de su juego. Se marchará Ederson, ha llegado Trafford... y el nuevo portero no ha tardado ni dos partidos en liarla como titular. Su error estrepitoso contra el Tottenham le costó la derrota al Manchester City este sábado y, para solucionarlo, Guardiola fichará a un portero con incluso peor en este aspecto. ¿Alguien le encuentra sentido?

Y no es que la apuesta le salga barata al City. Trafford costó unos 40 millones de euros tras activar la cláusula de recompra desde el Burnley y Donnarumma no le saldrá a Guardiola por menos de otros 50. Solamente el técnico de Santpedor sabe qué esperar de Donnarumma y si el italiano viene a ser titular. Lo cierto es que, por ahora, su fichaje es una auténtica paradoja que, desde fuera, parece tener poco sentido.