Donnarumma se despide con 'recado' a Luis Enrique: "Alguien ha decidido que no puedo formar parte del PSG"

Gianluigi Donnarumma abandonará el París Saint-Germain este mercado de verano. El portero italiano, apartado de la dinámica del equipo de Luis Enrique desde hace algunos días, no ha entrado en la convocatoria para la disputa de la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham Hotspur.

Lo que era un secreto a voces se ha encargado de confirmarlo el propio Luis Enrique en rueda de prensa, afirmando que "soy 100 % responsable de esta decisión difícil" y dando a entender su salida del club. Pocos minutos más tarde ha sido el cancerbero el que se ha pronunciado mediante un comunicado en sus redes sociales dirigido a los aficionados parisinos, despidiéndose de la capital francesa y mandando un 'recado' a su entrenador.

"Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme mi lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain", empieza diciendo la carta. "Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado".

"Espero tener la oportunidad de mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes una vez más y despedirme como se debe hacer. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y afecto significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", dice Donnarumma.

El portero, que llegó en 2021 procedente del equipo de su infancia, el AC Milan, agradeció "a mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos".

Finalmente, Donnarumma, que apunta a que podría fichar pronto por el Manchester City en el caso de que Ederson se merche finalmente al Galatasaray, ha afirmado que "jugar para este club (el PSG) y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor".