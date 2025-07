Donnarumma, un culebrón que empieza a coger forma

Aunque el PSG de Luis Enrique esté pasando por uno de los mejores momentos de su historia, si no el mejor, el verano no deja de traer problemas. El principal está siendo en la portería, con Gianluigi Donnarumma, que cada vez es más probable que abandone la portería del equipo parisino, debido a que las negociaciones para la renovación de su contrato están totalmente bloqueadas.

Ante esta situación, ha aparecido un equipo para intentar hacerse con el jugador antes del final del mercado de fichajes. El club no es otro que el Manchester United, que según 'The Telegraph' ya ha iniciado las negociaciones con el jugador, aunque tendrá a varios competidores por el camino. Si Donnarumma no renueva este verano, lo más probable es que abandone el PSG antes de septiembre.

Y es que la entidad parisina no quiere que se vuelva a repetir un 'caso Mbappé'. En aquel caso, el francés se marchó libre al Real Madrid, que no tuvo que pagar nada a los de Luis Enrique para hacerse con el jugador. Donnarumma es actualmente una de las grandes estrellas del equipo, después de firmar una temporada histórica y varias actuaciones memorables en Champions League.

Donnarumma, ante el Bayern en el Mundial de Clubes / EFE

El United parece el mejor posicionado para hacerse con el jugador, a pesar de que otros equipos como Galatasaray o Al Ittihad también están interesados. Aun así, teniendo en cuenta el factor económico y deportivo, el club inglés es el que ofrece una mejor propuesta. El guardameta tan solo tiene 26 años, por lo que un proyecto deportivo a largo plazo, y en la élite europea, es su principal objetivo.

Eso sí, uno de los principales problemas que tienen los 'reds' es que no disputarán la próxima temporada la Champions League. Sin embargo, está claro que el proyecto es lo suficientemente ambicioso como para alcanzar este curso los puestos europeos y regresar a dichas competiciones la siguiente temporada.

André Onana, guardameta del Manchester United / X

El United no cuenta precisamente con un portero de garantías. El momento de André Onana no está siendo bueno y siempre se ha caracterizado por ser un portero capaz de lo mejor y de lo peor, dejando varios 'highlights' negativos durante su carrera en Old Trafford. Además, el portero se encuentra fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tendón de la corva.

City y Chelsea, atentos

En segunda fila, con un interés más bajo, están Chelsea y Manchester City, pendientes de los movimientos de uno de los mejores guardametas del mundo. En caso de que al United no le salga bien la operación de Donnarumma, irían a por el argentino Emiliano Martínez, que lleva varios años demostrando su calidad tanto en la selección como en la Premier League.

"No hay nada que añadir por ahora", comentó recientemente el entorno de Donnarumma. El propio portero dejó en el aire su continuidad después de que el PSG goleara al Inter en la final de la Champions: “No sé si me quedaré, ya lo veremos”. El United aprieta por el italiano y los contactos ya son una realidad. El futuro de 'Gigi' puede pasar por Inglaterra.