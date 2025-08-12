Donnarumma, apartado del PSG... y rumbo al City

Ya es oficial, y parece que Gianluigi Donnarumma está más fuera que dentro del PSG. El portero italiano, apartado de la disciplina parisina desde hace algunos días, no forma parte de la plantilla del equipo de Luis Enrique para la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham en el estadio del Udinese y es libre para decidir su futuro, que parece que está en Mánchester.

Según informa RMC Sport, el Manchester City de Pep Guardiola está monitorizando su situación en el caso de que Ederson abandone la entidad 'cityzen', que se encuentra en negociaciones con el Galatasaray. En este círculo, el italiano también interesa en Turquía, pero el 'Galata' ha podido acercar posturas antes y con más fuerza con el brasileño.

Tal y como apunta Fanatik, el equipo rojinaranja ya ha llegado a un acuerdo con los términos del contrato con Ederson, y su salida dejaría 3 millones en las arcas de la entidad 'sky blue'.

Ahora, empujado a una salida de la capital francesa, Gianluigi ya se encuentra en negociaciones con el City para ser el portero principal del Etihad Stadium, y ha dejado claro que las condiciones personales no serían un problema, ya que le interesa ese movimiento hacia la Premier League este mismo verano tras la llegada de Lucas Chevalier al Parque de los Príncipes, y el PSG no pondría impedimentos en el acuerdo.

Donnarumma, fichado en 2021 procedente del club de su infancia, el AC Milan, ha conseguido levantar la Champions League con el PSG, un hito histórico para el club, pero no ha quedado exento de críticas por algunas de sus actuaciones durante la temporada. Con contrato hasta 2026 y fuera de la dinámica del equipo, todo parece indicar que pondrá fin a su etapa en la Ligue 1 y emprenderá una nueva aventura en Inglaterra.

Arnau Tenas, también descartado

Otra de las ausencias destacadas en la lista de convocados para la final de la Supercopa de Europa es el también portero Arnau Tenas, que fichó como apuesta de futuro del club pero ha visto como sus puertas de cerraban temporada tras temporada, incluso en el contexto actual de la portería del equipo.

El excancerbero del Barça no ha encontrado minutos ni continuidad en París y sería otra de las salidas del conjunto de Luis Enrique este verano. La señal de quedarse fuera de la lista para el primer título de la temporada parece definitiva para que Arnau busque un nuevo destino.

Por ahora, parece que hay varios equipos de LaLiga interesados en su vuelta a España, aunque deberán de negociar con un PSG que ya no cuenta con él.