Dónde ver el PSG - Tottenham de la Supercopa de Europa por TV, online y en directo

PSG y Tottenham se dan cita en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, hoy miércoles 13 de agosto a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la final de la Supercopa de Europa 2025. Te contamos cómo ver el partido por el título por TV, online y en directo en España.

El PSG acude al partido como vigente campeón de la Champions League, competición que conquistó por primera vez en su historia después de golear al Inter en la final (5-0). Esta será la segunda vez que los parisinos opten a la condición de 'Supercampeones', aunque el precedente no es precisamente alentador, pues en su anterior participación en la Supercopa se saldó con un sonrojante 9-2 ante la Juventus.

El Tottenham, en cambio, afronta esta noche su primera participación en el torneo. Los 'spurs' consiguieron el billete al partido por el título como campeones de la Europa League después de imponerse ante el Manchester United (1-0).

Sea cual sea el resultado, Europa tendrá esta noche un nuevo 'Supercampeón'. PSG o Tottenham tomarán el relevo del Real Madrid para convertirse en el 26º campeón de una competición que se disputa desde 1973.

¿Dónde ver por TV la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham?

En España, la final de la Supercopa de Europa 2025 entre PSG y Tottenham se podrá por TV y online a través de Movistar +, concretamente a través de los canales M+ Liga de Campeones (M60, O115) y Movistar Plus+ (M7).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham a través de nuestra narración en directo, así como la crónica del partido y las mejores declaraciones de los protagonistas.