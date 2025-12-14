Domingo negro para los entrenadores españoles: Míchel, destituido

Sergio Francisco, Luis Carrión... y Míchel González en la liga árabe. Domingo 'horribilis' para los entrenadores españoles, con tres destituciones de una tacada.

Míchel González acabó su etapa en el Al Qadsiah de Arabia Saudí, tal y como confirmó el propio club en un comunicado oficial. La entidad saudí justificó la marcha del madrileño debido a un "un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva".

Números notables

Era la segunda temporada del madrileño en el Al-Qadsiah, club con el que logró el ascenso a la primera división y clasificarse entre los cuatro primeros el pasado curso, además de alcanzar la final de Copa. Míchel González se va de Arabia con muy buenos números después de 78 partidos dirigidos, donde ha logrado un 60% de victorias.

Míchel González no continuará en el Al-Qadiah / EFE

"El club Al-Qadsiah ha confirmado hoy que ha acordado separarse del entrenador del equipo de fútbol masculino, Míchel González. Esta decisión es el resultado de un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva y el consejo de administración del club, centrado en garantizar la progresión continúa del equipo en alineación con las ambiciones a largo plazo y los objetivos estratégicos del club", explicó el Al-Qadsiah.

Agradecimiento del Al-Qadsiah

"Míchel siempre será considerado parte de la familia de Al-Qadsiah y todos los que están relacionados con el club recordarán con cariño el ascenso a la liga profesional saudí y el logro de llegar a la final de la Copa. El club le desea mucho éxito en la próxima etapa de su carrera", apuntó.

El Al-Qadsiah busca ahora un remplazo para el exfutbolista del Real Madrid y reconoció que está peinando el mercado para encontrar un sustituto "rápidamente". La Saudi Pro League está ahora en un parón desde el mes de noviembre, aunque reanudará la competición en una semana.