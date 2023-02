Oficial: Domenico Tedesco, nuevo seleccionador de Bélgica

Los 'diablos rojos' ya tienen al nuevo sustituto de Roberto Martínez hasta después de la Eurocopa de 2024 El entrenador italiano, ex del RB Leipzig, se encontraba sin equipo después de su marcha del club alemán

La Federación Belga de fútbol ha anunciado a Domenico Tedesco como nuevo seleccionador de los 'Red Devils'. El italiano sucede a Roberto Martínez, que ha estado las últimas cuatro temporadas al frente de los belgas.

Tedesco, de 37 años, ha hecho la mayor parte de su carrera como técnico en Alemania. Primero, en las categorías inferiores del Stuttgart y del Hoffenheim, hasta dar el gran paso al Erzgebirge Aue, de la segunda división alemana. En la temporada 2017/2018, con tan sólo 32 años, dio el salto a la Bundesliga a las órdenes del Schalke 04, en el cuál estuvo dos cursos. Después, dos más en el Spartak de Moscú, hasta recalar en el RB Leipzig en diciembre de 2021. Allí estuvo 9 meses, finalizando su contrato en septiembre de 2022. Desde entonces, el actual seleccionador de Bélgica se encontraba sin equipo.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3