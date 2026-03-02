Domènec Torrent deja de ser entrenador de Rayados de Monterrey

Con un seco comunicado a medianoche terminó la era de Domènec Torrent como entrenador de Rayados de Monterrey, que ha decidido cortar el proceso del español a la mitad del campeonato mexicano y con un Clásico Regio en puerta.

Sin ofrecer mayor detalle respecto al sucesor de Torrent en el banquillo, el equipo regiomontano simplemente anunció la madrugada del lunes haber "tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domènec Torrent como director técnico del Primer Equipo", a través de sus canales de comunicación.

Una noticia que llegó un día después de la derrota (0-2) que sufrió Rayados en casa ante Cruz Azul, lo que le permitió adueñarse del liderato de la Liga MX; aunque más allá de la derrota en casa, posiblemente el golpe más duro para el equipo fueron los abucheos que inundaron el estadio durante el partido.

"La afición está en su derecho de abuchear al técnico y jugadores. Ellos son soberanos para abuchear a quienes quieran, pero yo no he visto en ningún lugar que esto ayude a un equipo", compadeció Torrent en rueda de prensa tras la derrota ante Cruz Azul.

El Panorama de Rayados

Después de ocho jornadas en el Clausura 2026, Rayados suma apenas tres victorias, un empate y cuatro derrotas; ocupando un poco digno noveno lugar con apenas 10 puntos.

Con el entrenador interino aún por ser anunciado, Rayados iniciará la preparación de una semana clave, pues enfrenterá a media semana al Querétaro y el próximo día 7 de marzo a Tigres, en el Clásico Regiomontano. Rayados buscará levantar vuelo no solo por el cambio de estratega, pero porque cinco de los nueve equipos a los que enfrentará se ubican entre las plazas 13-18 de la clasificación -- es decir, las últimas posibles.

Los números de Torrent

Ni un año duró el proyecto de Torrent en Rayados, dejando una marca total de 17 victorias, 12 derrotas y siete empates a lo largo de 36 partidos dirigidos en el fútbol mexicano. Una historia que pudo haberse contado de otra manera, ya que apenas el torneo anterior (Apertura 2025), el equipo alcanzó las semifinales, en las que cayó ante el eventual bicampeón, Toluca.

Noticias relacionadas

El cambio en el banquillo regiomontano también pone en el foco la gestión de José Antonio 'Tato' Noriega como presidente deportivo, pues desde su llegada al equipo en octubre de 2022, han desfilado cuatro entrenadores -- próximamente cinco -- por el Monterrey.