Dolor por la muerte de un jugador de San Lorenzo en Argentina

El Club San Lorenzo de Almagro está de luto tras anunciar en redes sociales la muerte de uno de sus futbolistas juveniles. Se trata de Santiago Valentino Guzmán Zanni, de 15 años, fallecido tras luchar contra una dura enfermedad.

El 'Cuervo' de Argentina utilizó sus canales oficiales para dar a conocer la triste noticia mediante un mensaje cargado de emoción. En el comunicado, San Lorenzo expresó: “La familia del club está de luto. Con un pesar enorme, informamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de nuestras divisiones formativas, que dio batalla con valentía a una difícil enfermedad”.

TRES DÍAS DE DUELO

El texto también incluyó palabras de acompañamiento destinadas a la familia y al círculo cercano del adolescente. Desde la entidad remarcaron que en estas horas tan dolorosas “se abraza y acompaña a sus familiares, amistades y seres queridos”.

El homenaje del club no se limitó únicamente a los más allegados al joven. La institución hizo extensivo su respaldo a los entrenadores, compañeros de categoría y amistades forjadas en el ámbito deportivo: “Este abrazo también alcanza a sus profesores, al plantel juvenil y a cada uno de los chicos que compartieron con él la cancha y el vestuario. El club queda a disposición de todos para brindar contención y apoyo en este momento tan difícil”.

En señal de respeto y memoria hacia “Valen”, la dirigencia determinó decretar tres días de duelo institucional. El comunicado se despidió con una frase que resume el sentimiento de la institución y de quienes lo conocieron: “Descansá en paz, Valen. Siempre permanecerás en nuestros corazones”.