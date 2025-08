Djokovic y Massa se unen para invertir en Le Mans

El Le Mans FC de la Ligue 2 tiene nuevos inversores, y son caras conocidas. El club francés ha anunciado este viernes mediante un comunicado al entrada del fondo inversor brasileño OutField como accionista minoritario que cuenta, entre sus inversores, con nombres relevantes en el mundo del deporte como Novak Djokovic, el tenista más laureado de la historia, y Felipe Massa o Kevin Magnussen, expilotos de Fóruma 1.

Este acuerdo con la empresa brasileña y con Georgios Frangulis, fundador y CEO de OakBerry, representa una gran inyección económica para un equipo que vuelve a la segunda división gala y tiene la ambición de llegar a la máxima categoría lo más rápido posible.

"Esta alianza marca un nuevo hito en la historia del club de Sarthe, en línea con la ambiciosa visión de Thierry Gomez: impulsar el crecimiento sostenible del Le Mans FC en el fútbol francés y convertirlo en el orgullo de los habitantes de Le Mans, aprovechando el singular legado deportivo de la ciudad", dice el comunicado de la entidad.

"Con más de 500 millones de euros invertidos en diversos sectores, tanto en Brasil como a nivel internacional, OutField es una reconocida firma de capital privado especializada en deportes. Su experiencia le permite apoyar a clubes y organizaciones deportivas en su desarrollo estratégico, operativo y financiero, aprovechando recursos específicos y una red internacional de alto nivel", añade sobre el grupo inversor que ya tiene acciones en el Coritiba FC brasileño, líder de la Serie B.

El Le Mans, que jugó en la Ligue 1 de 2004 a 2011, cumple 40 años esta temporada y una década bajo el mandato de Thierry Gomez, presidente y propietario, que ha conseguido sacar al club estos últimos años de la sexta división.

"Creo que todos conocen mi pasión por el fútbol, lo que me lleva a dar este paso hoy. El Le Mans FC tiene una fuerte conexión con el automovilismo, y cuando mi buen amigo y socio en Oakberry, Georgios Frangulis, me presentó el proyecto, quise formar parte de él, especialmente junto a personas a las que respeto profundamente, como Djokovic, que no necesita presentación, y Magnussen, con quien compartí muchos años en la Fórmula 1. Es sin duda una gran oportunidad, aprovechando el buen momento del fútbol francés, vigente campeón de la Champions League, que actualmente está atrayendo importantes inversiones", dijo Felipe Massa tras anunciarse el acuerdo.

Massa y Magnusen se unen al pionero Pierre Gasly, que en 2024 invirtió en el FC Versailles, un club de la zona parisina de Francia, ahora en la tercera división.