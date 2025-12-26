Djibril Cissé, leyenda de Francia: "Siento mucho odio hacia los argentinos"

El exdelantero francés Djibril Cissé no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre la final del Mundial de Qatar 2022 en la que Francia perdió el título ante la Argentina de Leo Messi.

Con motivo de un programa especial del diario 'LEquipe' en el tercer aniversario del campeonato, Cissé visualizó una serie de imágenes de aquel partido, que le dejaron con malas snesaciones. “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, afirmó contundente, para asegurar que, “claramente, hoy son nuestro principal enemigo”.

No quedó ahí el exfutbolista galo, de 44 años, que lanzó su deseo para el próximo mundial que se disputará este verano entre Canadá, Estados Unidos y México. "Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina", comentó.

Recado a Enzo Fernández

Celebración de los jugadores de Argentina / EFE

Por último, dejó también una recado para uno de los jugadores argentinos, Enzo Fernández, quien filtró en su momento en sus redes sociales un vídeo en el que se le veía junto a sus compañeros profieriendo una serie de cánticos racistas en alusión al origen de algunos jugadores de la selección francesa.

“No puedo comprender cómo sus compañeros franceses del Chelsea lo perdonaron”, sentenció al respecto de un episodio que se saldó con unas simples disculpas de Enzo Fernández.