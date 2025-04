Disturbios en Oporto: ¡Zubizarreta, escoltado!

Por la puerta de atrás del estadio José Gomes, en una furgoneta cedida por el club local y escoltada por la policía portuguesa. Así tuvo que abandonar Andoni Zubizarreta el feudo del Estrela Amadora después de que el Oporto cayera por 2-0, dando una deplorable imagen y despidiéndose ya de forma definitiva la lucha por el título de la Primeira Liga lusa.

Problemas en Amadora y Oporto

La afición desplazada a Amadora, alrededores de Lisboa, la tomó con los futbolistas, la dirección deportiva que lidera Zubizarreta y el presidente André Villas-Boas. Se vivieron escenas de verdadera tensión en los aledaños del José Gomes ante la falta de cuerpos de seguridad. La expedición directiva blanquiazul tuvo que atravesar una multitud de hinchas, que increparon al vasco y al máximo mandatario, antes de que estos se subieran a una furgoneta rotulada con los colores del Estrela Amadora que les permitió huir del tumulto.

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Oporto / 'X'

Pero la pesadilla no había hecho más que empezar. En su llegada al Estadio Do Dragao, alrededor de las 3 de la mañana portuguesas, unas dos decenas de ultras aguardaban al autobús de los futbolistas para increparles por la derrota. De nuevo, los jugadores, Villas-Boas y Zubizarreta fueron el centro de los insultos: "Hijos de puta, jugad a la pelota" y "Esto no es el Oporto", fueron alguna de las lindezas que se ecucharon.

La afición del Oporto la lió en el José Gomes de Amadora / EFE

Escoltado a casa

El momento más problemático lo vivió el vicepresidente Joao Begonha Borges, que tuvo que ser acompañado por las fuerzas de seguridad del propio Oporto hasta su domicilio. "Te crees mejor que los demás. Estáis dormidos", fueron algunas de las frases amenazantes que le profirieron.