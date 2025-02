Diomandé, un pivote bueno, bonito y barato

El aficionado común vive de espaldas a las consideradas ligas menores, aquellas que son coto privado para los peyorativa y despectivamente denominados 'parabólicos' o 'panenkitas'. Competiciones menospreciadas, que probablemente no se toman tan en serio por el escaso eco mediático que reciben. El fútbol, no obstante, no dejar de ser fútbol, en Inglaterra, Portugal o Bélgica.

Muchos de estos torneos son viveros de jóvenes jugadores que empiezan a despuntar en la élite, una primera toma de contacto que sirve para agarrar horas de vuelo y foguearse en estadios caldeados y terrenos de juegos que, a menudo, no reúnen las condiciones óptimas.

Mercados prohibitivos

El fútbol pasa por un momento delicado. Los boyantes presupuestos de antaño han menguado y, curiosamente, el mercado de transferencias ha vivido un crecimiento inversamente proporcional, con precios inflados, desorbitados y que se escapan a los bolsillos de la inmensa mayoría de clubes. Por este motivo, los directores deportivos se ven atados de manos y pies a la hora de confeccionar plantillas y han tenido que agudizar el ingenio para encontrar futbolistas buenos, bonitos y baratos debajo de las piedras. Las ligas menores acaban siendo la solución a los problemas.

Escocia y Diomandé, paradigmas

La Scottish Premiership, primera liga escocesa, es uno de esos torneos sin excesiva repercusión, a excepción de los 'Old Firm' (Celtic-Rangers). La competición británica, sin embargo, es un criadero de futbolistas que han acabado haciendo carrera, sobre todo, en Inglaterra. Kenny Dalglish, Henrik Larsson o Virgil van Dijk son, a grandes rasgos, ejemplos de ello.

Diomandé celebra un gol con la camiseta del Rangers / Rangers

Mohamed Diomandé es la última gran irrupción en Escocia. El marfileño es un pivote 'made in' África y que reúne condiciones para alcanzar la élite. Potente, de área a área, y con un pie y lanzamiento desde la larga distancia privilegiado. El centrocampista, de 23 años, es, guardando las distancias, un clon de su compatriota Yaya Touré, con el que inevitablamente se le ha comparado.

Un precio irrisoiro

Diomandé llegó al lado protestante de Glasgow a préstamo desde el modesto FC Nordsjælland danés. Su agresividad y la delicadeza de su zurda en el 'tackle' pronto cautivaron a la parroquia de Ibrox Park y el Rangers firmó su contratación definitiva el pasado verano por 3 millones de euros. Desde entonces, el pivote es la piedra angular de Philippe Clement y por él pasan muchas de las opciones de los escoceses de continuar vivos en la Europa League, donde este jueves deberán remontar ante el Manchester United el 2-1 adverso de Old Trafford. El marfileño suma tres goles y tres asistencias este curso y un percio de mercado de 6 millones de euros. Una ganga.