¿Cuánto dinero gana el FC Barcelona por el fichaje de Marc Guiu por el RB Leipzig?

El catalán Marc Guiu ya es nuevo jugador del RB Leipzig. El exjugador del FC Barcelona y Chelsea ha encontrado en la Bundesliga una salida a su falta de continuidad en Stamford Bridge. Una alternativa que, según el propio jugador, ha sido el "paso adecuado en mi carrera".

El fichaje de Guiu por el Leipzig se ha cerrado por 14,6 millones de libras (una cifra entre los 16 y los 17 millones de euros). Y parte de este monto irá a parar a las arcas del FC Barcelona.

Guiu salió del Camp Nou en verano de 2024, hace dos temporadas, por seis millones de euros tras el pago de su cláusula. Mientras que el Barça no pudo asegurarse un porcentaje de futura venta con la salida del joven futbolista, sí recibirá dinero por los derechos de formación, calculados por la Cámara de Compensación de la FIFA según los años invertidos en la formación y la educación de jóvenes jugadores de fútbol.

Así, tal y como ha podido confirmar SPORT, el FC Barcelona recibirá un 2,25% del importe total del traspaso, que en cifras se traduce a unos 360.000 euros en total.

Guiu ha firmado con el equipo del imperio Red Bull hasta el 30 de junio de 2031, y lucirá el dorsal 9 en el equipo alemán. Este verano, el delantero había pedido salir del club londinense y no se le había asignado dorsal de la primera plantilla. Con varias opciones sobre la mesa en España, Italia o Alemania, finalmente Guiu ha decidido probar suerte en la liga germana.

"Fichar por el RB Leipzig es justo lo que necesitaba. El paso adecuado en mi carrera. La directiva del club se esforzó mucho por ficharme y, durante nuestras conversaciones, me explicaron claramente el papel que puedo desempeñar aquí", dijo el jugador a los medios del club tras hacerse oficial su fichaje.

Marc Guiu, en el Leipzig / @RBLeipzig

"El RB Leipzig demuestra constantemente que los jugadores jóvenes pueden desarrollarse al más alto nivel. Además, es un club ambicioso con grandes objetivos en todas las competiciones. Quiero contribuir a ello y superarme cada día", añadió.

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Con el Chelsea, Guiu disputó 29 partidos en dos temporadas y marcó ocho goles, varios de ellos importantes para conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025.