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FÚTBOL INTERNACIONAL
¿Cuánto dinero cuesta hacer un equipo como el PSG o el Bayern?
El 5-4 del Parque de los Príncipes en la ida de semifinales de Champions League abrió un interesante debate a nivel continental: ¿Qué recursos son necesarios para confeccionar plantillas de este calibre?
El PSG-Bayern dejó uno de esos partidos que justifican por sí solas la grandeza de la Champions. Un 5-4 vibrante, de ida y vuelta y con dos equipos de máximo nivel sobre el campo. Una ida de semifinales que, además, sirve de punto de partida para analizar algo que va más allá del marcador: cuánto cuesta construir una plantilla capaz de competir al máximo nivel europeo. Detrás de estos gigantes hay dos modelos distintos.
Tan cierto es que el PSG ha cambiado su 'modus operandi', fichando con más cabeza y tratando de detectar (o formar) talento joven y a mejor precio, como que el conjunto de Al-Khelaïfi tiene unos recursos que pocos equipos poseen en el mundo.
Solo contando a los jugadores que quedan actualmente en el club, el PSG se ha gastado 815,15 millones de euros en traspasos para confeccionar la plantilla que tiene actualmente Luis Enrique. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ex del Nápoles, ha sido la incorporación más cara: 80 millones de euros.
Esto le ha costado al PSG su plantilla
Safonov: 20 millones
Chevalier: 40 millones
Marin: libre
Achraf: 68 millones
Zabarnyi: 63 millones
Beraldo: 20 millones
Pacho: 40 millones
Marquinhos: 31,4 millones
Lucas Hernández: 45 millones
Nuno Mendes: 38 millones
Vitinha: 41,5 millones
Fabián Ruiz: 22,5 millones
Neves: 65,9 millones
Zaïre-Emery: canterano
Mayulu: canterano
Dro: 8,2 millones
Kang-in Lee: 22 millones
Kvaratskhelia: 80 millones
Dembélé: 50 millones
Doué: 50 millones
Barcola: 45 millones
Ndjantou: canterano
Mbaye: canterano
Ramos: 65 millones
Ahora llega el turno del Bayern. El cuadro bávaro acertó de lleno con la contratación del entrenador belga Vincent Kompany, quien ha convertido a su equipo en un rodillo tanto en el campeonato nacional como en Europa. Su fútbol, propositivo y dinámico, encaja a la perfección con la mayoría de futbolistas que tiene a su disposición.
La plantilla que tiene entre sus manos el entrenador belga le ha costado al Bayern solo 423 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que están repartidos en el tiempo, porque jugadores como Neuer o Kimmich, por citar a algunos, suman muchas temporadas en el club. Gran parte de la inversión se realizó en estas últimas dos temporadas, con incorporaciones como Harry Kane (95 millones), Olise (60) o Luis Díaz (70), siendo el ex del Tottenham el más caro.
Este es el resultado de rastrear bien el mercado, aprovechar situaciones de futbolistas que terminan contrato y, hay que decirlo, dominar con puño de hierro la Bundesliga cada temporada. Es difícil decirle que no al Bayern en Alemania.
Esto le ha costado al Bayern su plantilla
Neuer: 30 millones
Ulreich: 3,5 millones
Urbig: 7 millones
Klanac: canterano
Upamecano: 42,5 millones
Tah: 2 millones
Kim Min-jae: 50 millones
Ito: 23,5 millones
Davies: 14 millones
Stanisic: canterano
Laimer: libre
Pavlovic: canterao
Kimmich: 8,5 millones
Daiber: canterano
Bischof: 300 mil
Goretzka: libre
Musiala: 200 mil
Kart: canterano
Guerreiro: libre
Luis Diaz: 70 millones
Olise: 53 millones
Kane: 95 millones
Jackson: 16,5 millones (cesión)
Gnabry: 8 millones (recuperó uno con la cesión al Hoffenheim) = 7 millones
Para poner un poco de contexto, comparemos estas dos plantillas con las que tienen Barça y Real Madrid. ¿Serán más caras o más baratas? ¿Cuántos canteranos tienen en el primer equipo? Vamos allá.
En el caso del Barcelona, Hansi Flick está cerca de terminar su segunda temporada en Catalunya. En tierras domésticas nadie le puede discutir nada y en Europa ha registrado semifinales y cuartos de Champions League.
Todo ello lo ha logrado con una plantilla que le ha costado al cuadro culé 404,3 millones de euros, aunque, como bien sabrán, muchos fichajes se hicieron antes de la llegada del alemán.
El más caro de la escuadra es, sin duda, Frenkie de Jong, quien le costó al Barça casi 90 millones de euros cuando lo fichó del Ajax. Como pueden comprobar, hay mucho canterano en el primer equipo culé.
Esto es le ha costado al Barça su plantilla
Joan García: 25 millones
Szczesny: libre
Kochen: canterano
Cubarsí: canterano
Eric García: libre
Araujo: 4,7 millones
Christensen: libre
Balde: canterano
Gerard Martín: 100 mil (canterano)
Koundé: 50 millones
Cancelo: cedido
Bernal: canterano
Casadó: canterano
Pedri: 23 millones
De Jong: 86 millones
Gavi: canterano
Fermín: canterano
Olmo: 55 millones
Raphinha: 58 millones
Rashford: cedido
Lamine: canterano
Bardghji: 2,5 millones
Ferran: 55 millones
Lewandowski: 45 millones
El Real Madrid, por su parte, empezó la temporada con Xabi Alonso, pero su aventura en el banquillo fue fugaz. También apunta a serlo la de su sustituto, Álvaro Arbeloa, quien ha empeorado sus registros.
Sea como fuere, ambos han trabajado con una plantilla que le ha costado 705,8 millones de euros al club, siendo Bellingham el futbolista más caro, superando la barrera de los 120 'kilazos'.
Esto le ha costado al Real Madrid su plantilla
Courtois: 35 millones
Lunin: 8,5 millones
Fran González: canterano
Huijsen: 62,5 millones
Militao: 50 millones
Asencio: canterano
Rüdiger: libre
Alaba: libre
Carreras: 50 millones
Fran García: 5 millones (antes lo vendió por 2) = 3 millones
Mendy: 48 millones
Alexander-Arnold: 10 millones
Carvajal: 6,5 millones (antes lo vendió por 5) = 1,5 millones
Tchouaméni: 80 millones
Valverde: 5 millones
Camavinga: 31 millones
Ceballos: 16,5 millones
Bellingham: 127 millones
Pitarch: canterano
Cestero: canterano
Manuel Ángel: canterano
Güler: 28 millones
Vinicius: 45 millones
Mbappé: libre
Gonzalo: canterano
Rodrygo: 45 millones
Brahim: 17 millones (recuperaron 3,2 en cesiones) = 13,8 millones
Mastantuono: 45 millones
La comparación deja un dato muy claro: la plantilla más cara es la del PSG, con 815,15 millones de euros invertidos en traspasos. Le sigue el Real Madrid, con 705,8 millones, después aparece el Bayern, con 423 millones, y la más barata de las cuatro es la del Barcelona, con 404,3 millones.
Entre el PSG y el Barça hay una diferencia de 410,85 millones, prácticamente el doble de inversión para construir sus actuales plantillas. Al final, está claro que el dinero ayuda, y mucho, pero no garantiza nada por sí solo. La gran diferencia la marca la planificación deportiva.
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