Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSG - BayernVuelta Bayern - PSGValencia Basket - PanathinaikosCuadro EuroligaGoleadores ChampionsJoao PedroRafa JódarJódar - SinnerReal MadridJulián ÁlvarezMourinhoRaphinhaKoundéFC BarcelonaClasificación Tour RomandíaEtapa 1 Tour de Romandía 2026Semifinales ChampionsMutua Madrid OpenValdanoCasa Julián ÁlvarezCamisetas vintagePaco GonzálezSuperordenador OPTAAlcarazBarça BayernLesión MbappéNBA playoffsCarrera MotoGPHorario F1Quinta plaza ChampionsPaseo marítimoInés MoránMarcos LlorenteJubilaciónPS Store
instagramlinkedin
Informe SPORT

Informe SPORT

FÚTBOL INTERNACIONAL

¿Cuánto dinero cuesta hacer un equipo como el PSG o el Bayern?

El 5-4 del Parque de los Príncipes en la ida de semifinales de Champions League abrió un interesante debate a nivel continental: ¿Qué recursos son necesarios para confeccionar plantillas de este calibre?

El amistoso saludo de Luis Enrique y Kompany tras el partido

El amistoso saludo de Luis Enrique y Kompany tras el partido

Luis Enrique saludó a Kompany tras el PSG-Bayern / @Paristeamfr

Àlex Calaff

Àlex Calaff

El PSG-Bayern dejó uno de esos partidos que justifican por sí solas la grandeza de la Champions. Un 5-4 vibrante, de ida y vuelta y con dos equipos de máximo nivel sobre el campo. Una ida de semifinales que, además, sirve de punto de partida para analizar algo que va más allá del marcador: cuánto cuesta construir una plantilla capaz de competir al máximo nivel europeo. Detrás de estos gigantes hay dos modelos distintos.

Tan cierto es que el PSG ha cambiado su 'modus operandi', fichando con más cabeza y tratando de detectar (o formar) talento joven y a mejor precio, como que el conjunto de Al-Khelaïfi tiene unos recursos que pocos equipos poseen en el mundo.

Luis Enrique, entrenador del PSG

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

Solo contando a los jugadores que quedan actualmente en el club, el PSG se ha gastado 815,15 millones de euros en traspasos para confeccionar la plantilla que tiene actualmente Luis Enrique. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ex del Nápoles, ha sido la incorporación más cara: 80 millones de euros.

Esto le ha costado al PSG su plantilla

Safonov: 20 millones

Chevalier: 40 millones

Marin: libre

Achraf: 68 millones

Zabarnyi: 63 millones

Beraldo: 20 millones

Pacho: 40 millones

Marquinhos: 31,4 millones

Lucas Hernández: 45 millones

Nuno Mendes: 38 millones

Vitinha: 41,5 millones

Fabián Ruiz: 22,5 millones

Neves: 65,9 millones

Zaïre-Emery: canterano

Mayulu: canterano

Dro: 8,2 millones

Kang-in Lee: 22 millones

Kvaratskhelia: 80 millones

Dembélé: 50 millones

Doué: 50 millones

Barcola: 45 millones

Ndjantou: canterano

Mbaye: canterano

Ramos: 65 millones

Ahora llega el turno del Bayern. El cuadro bávaro acertó de lleno con la contratación del entrenador belga Vincent Kompany, quien ha convertido a su equipo en un rodillo tanto en el campeonato nacional como en Europa. Su fútbol, propositivo y dinámico, encaja a la perfección con la mayoría de futbolistas que tiene a su disposición.

Vincent Kompany suma su segunda Bundesliga en dos años

Vincent Kompany suma su segunda Bundesliga en dos años / EFE

La plantilla que tiene entre sus manos el entrenador belga le ha costado al Bayern solo 423 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que están repartidos en el tiempo, porque jugadores como Neuer o Kimmich, por citar a algunos, suman muchas temporadas en el club. Gran parte de la inversión se realizó en estas últimas dos temporadas, con incorporaciones como Harry Kane (95 millones), Olise (60) o Luis Díaz (70), siendo el ex del Tottenham el más caro.

Este es el resultado de rastrear bien el mercado, aprovechar situaciones de futbolistas que terminan contrato y, hay que decirlo, dominar con puño de hierro la Bundesliga cada temporada. Es difícil decirle que no al Bayern en Alemania.

Esto le ha costado al Bayern su plantilla

Neuer: 30 millones

Ulreich: 3,5 millones

Urbig: 7 millones

Klanac: canterano

Upamecano: 42,5 millones

Tah: 2 millones

Kim Min-jae: 50 millones

Ito: 23,5 millones

Davies: 14 millones

Stanisic: canterano

Laimer: libre

Pavlovic: canterao

Kimmich: 8,5 millones

Daiber: canterano

Bischof: 300 mil

Goretzka: libre

Musiala: 200 mil

Kart: canterano

Guerreiro: libre

Luis Diaz: 70 millones

Olise: 53 millones

Kane: 95 millones

Jackson: 16,5 millones (cesión)

Gnabry: 8 millones (recuperó uno con la cesión al Hoffenheim) = 7 millones

Para poner un poco de contexto, comparemos estas dos plantillas con las que tienen Barça y Real Madrid. ¿Serán más caras o más baratas? ¿Cuántos canteranos tienen en el primer equipo? Vamos allá.

En el caso del Barcelona, Hansi Flick está cerca de terminar su segunda temporada en Catalunya. En tierras domésticas nadie le puede discutir nada y en Europa ha registrado semifinales y cuartos de Champions League.

Todo ello lo ha logrado con una plantilla que le ha costado al cuadro culé 404,3 millones de euros, aunque, como bien sabrán, muchos fichajes se hicieron antes de la llegada del alemán.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona / Gorka Urresola

El más caro de la escuadra es, sin duda, Frenkie de Jong, quien le costó al Barça casi 90 millones de euros cuando lo fichó del Ajax. Como pueden comprobar, hay mucho canterano en el primer equipo culé.

Esto es le ha costado al Barça su plantilla

Joan García: 25 millones

Szczesny: libre

Kochen: canterano

Cubarsí: canterano

Eric García: libre

Araujo: 4,7 millones

Christensen: libre

Balde: canterano

Gerard Martín: 100 mil (canterano)

Koundé: 50 millones

Cancelo: cedido

Bernal: canterano

Casadó: canterano

Pedri: 23 millones

De Jong: 86 millones

Gavi: canterano

Fermín: canterano

Olmo: 55 millones

Raphinha: 58 millones

Rashford: cedido

Lamine: canterano

Bardghji: 2,5 millones

Ferran: 55 millones

Lewandowski: 45 millones

El Real Madrid, por su parte, empezó la temporada con Xabi Alonso, pero su aventura en el banquillo fue fugaz. También apunta a serlo la de su sustituto, Álvaro Arbeloa, quien ha empeorado sus registros.

Arbeloa, durante el encuentro ante el Betis en La Cartuja

Arbeloa, durante el encuentro ante el Betis en La Cartuja / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Sea como fuere, ambos han trabajado con una plantilla que le ha costado 705,8 millones de euros al club, siendo Bellingham el futbolista más caro, superando la barrera de los 120 'kilazos'.

Esto le ha costado al Real Madrid su plantilla

Courtois: 35 millones

Lunin: 8,5 millones

Fran González: canterano

Huijsen: 62,5 millones

Militao: 50 millones

Asencio: canterano

Rüdiger: libre

Alaba: libre

Carreras: 50 millones

Fran García: 5 millones (antes lo vendió por 2) = 3 millones

Mendy: 48 millones

Alexander-Arnold: 10 millones

Carvajal: 6,5 millones (antes lo vendió por 5) = 1,5 millones

Tchouaméni: 80 millones

Valverde: 5 millones

Camavinga: 31 millones

Ceballos: 16,5 millones

Bellingham: 127 millones

Pitarch: canterano

Cestero: canterano

Manuel Ángel: canterano

Güler: 28 millones

Vinicius: 45 millones

Mbappé: libre

Gonzalo: canterano

Rodrygo: 45 millones

Brahim: 17 millones (recuperaron 3,2 en cesiones) = 13,8 millones

Mastantuono: 45 millones

La comparación deja un dato muy claro: la plantilla más cara es la del PSG, con 815,15 millones de euros invertidos en traspasos. Le sigue el Real Madrid, con 705,8 millones, después aparece el Bayern, con 423 millones, y la más barata de las cuatro es la del Barcelona, con 404,3 millones.

Noticias relacionadas y más

Entre el PSG y el Barça hay una diferencia de 410,85 millones, prácticamente el doble de inversión para construir sus actuales plantillas. Al final, está claro que el dinero ayuda, y mucho, pero no garantiza nada por sí solo. La gran diferencia la marca la planificación deportiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL