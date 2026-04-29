¿Cuánto dinero cuesta hacer un equipo como el PSG o el Bayern?

El PSG-Bayern dejó uno de esos partidos que justifican por sí solas la grandeza de la Champions. Un 5-4 vibrante, de ida y vuelta y con dos equipos de máximo nivel sobre el campo. Una ida de semifinales que, además, sirve de punto de partida para analizar algo que va más allá del marcador: cuánto cuesta construir una plantilla capaz de competir al máximo nivel europeo. Detrás de estos gigantes hay dos modelos distintos.

Tan cierto es que el PSG ha cambiado su 'modus operandi', fichando con más cabeza y tratando de detectar (o formar) talento joven y a mejor precio, como que el conjunto de Al-Khelaïfi tiene unos recursos que pocos equipos poseen en el mundo.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

Solo contando a los jugadores que quedan actualmente en el club, el PSG se ha gastado 815,15 millones de euros en traspasos para confeccionar la plantilla que tiene actualmente Luis Enrique. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ex del Nápoles, ha sido la incorporación más cara: 80 millones de euros.

Esto le ha costado al PSG su plantilla Safonov: 20 millones Chevalier: 40 millones Marin: libre Achraf: 68 millones Zabarnyi: 63 millones Beraldo: 20 millones Pacho: 40 millones Marquinhos: 31,4 millones Lucas Hernández: 45 millones Nuno Mendes: 38 millones Vitinha: 41,5 millones Fabián Ruiz: 22,5 millones Neves: 65,9 millones Zaïre-Emery: canterano Mayulu: canterano Dro: 8,2 millones Kang-in Lee: 22 millones Kvaratskhelia: 80 millones Dembélé: 50 millones Doué: 50 millones Barcola: 45 millones Ndjantou: canterano Mbaye: canterano Ramos: 65 millones

Ahora llega el turno del Bayern. El cuadro bávaro acertó de lleno con la contratación del entrenador belga Vincent Kompany, quien ha convertido a su equipo en un rodillo tanto en el campeonato nacional como en Europa. Su fútbol, propositivo y dinámico, encaja a la perfección con la mayoría de futbolistas que tiene a su disposición.

Vincent Kompany suma su segunda Bundesliga en dos años / EFE

La plantilla que tiene entre sus manos el entrenador belga le ha costado al Bayern solo 423 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que están repartidos en el tiempo, porque jugadores como Neuer o Kimmich, por citar a algunos, suman muchas temporadas en el club. Gran parte de la inversión se realizó en estas últimas dos temporadas, con incorporaciones como Harry Kane (95 millones), Olise (60) o Luis Díaz (70), siendo el ex del Tottenham el más caro.

Este es el resultado de rastrear bien el mercado, aprovechar situaciones de futbolistas que terminan contrato y, hay que decirlo, dominar con puño de hierro la Bundesliga cada temporada. Es difícil decirle que no al Bayern en Alemania.

Esto le ha costado al Bayern su plantilla Neuer: 30 millones Ulreich: 3,5 millones Urbig: 7 millones Klanac: canterano Upamecano: 42,5 millones Tah: 2 millones Kim Min-jae: 50 millones Ito: 23,5 millones Davies: 14 millones Stanisic: canterano Laimer: libre Pavlovic: canterao Kimmich: 8,5 millones Daiber: canterano Bischof: 300 mil Goretzka: libre Musiala: 200 mil Kart: canterano Guerreiro: libre Luis Diaz: 70 millones Olise: 53 millones Kane: 95 millones Jackson: 16,5 millones (cesión) Gnabry: 8 millones (recuperó uno con la cesión al Hoffenheim) = 7 millones

Para poner un poco de contexto, comparemos estas dos plantillas con las que tienen Barça y Real Madrid. ¿Serán más caras o más baratas? ¿Cuántos canteranos tienen en el primer equipo? Vamos allá.

En el caso del Barcelona, Hansi Flick está cerca de terminar su segunda temporada en Catalunya. En tierras domésticas nadie le puede discutir nada y en Europa ha registrado semifinales y cuartos de Champions League.

Todo ello lo ha logrado con una plantilla que le ha costado al cuadro culé 404,3 millones de euros, aunque, como bien sabrán, muchos fichajes se hicieron antes de la llegada del alemán.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona / Gorka Urresola

El más caro de la escuadra es, sin duda, Frenkie de Jong, quien le costó al Barça casi 90 millones de euros cuando lo fichó del Ajax. Como pueden comprobar, hay mucho canterano en el primer equipo culé.

Esto es le ha costado al Barça su plantilla Joan García: 25 millones Szczesny: libre Kochen: canterano Cubarsí: canterano Eric García: libre Araujo: 4,7 millones Christensen: libre Balde: canterano Gerard Martín: 100 mil (canterano) Koundé: 50 millones Cancelo: cedido Bernal: canterano Casadó: canterano Pedri: 23 millones De Jong: 86 millones Gavi: canterano Fermín: canterano Olmo: 55 millones Raphinha: 58 millones Rashford: cedido Lamine: canterano Bardghji: 2,5 millones Ferran: 55 millones Lewandowski: 45 millones

El Real Madrid, por su parte, empezó la temporada con Xabi Alonso, pero su aventura en el banquillo fue fugaz. También apunta a serlo la de su sustituto, Álvaro Arbeloa, quien ha empeorado sus registros.

Arbeloa, durante el encuentro ante el Betis en La Cartuja / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Sea como fuere, ambos han trabajado con una plantilla que le ha costado 705,8 millones de euros al club, siendo Bellingham el futbolista más caro, superando la barrera de los 120 'kilazos'.

Esto le ha costado al Real Madrid su plantilla Courtois: 35 millones Lunin: 8,5 millones Fran González: canterano Huijsen: 62,5 millones Militao: 50 millones Asencio: canterano Rüdiger: libre Alaba: libre Carreras: 50 millones Fran García: 5 millones (antes lo vendió por 2) = 3 millones Mendy: 48 millones Alexander-Arnold: 10 millones Carvajal: 6,5 millones (antes lo vendió por 5) = 1,5 millones Tchouaméni: 80 millones Valverde: 5 millones Camavinga: 31 millones Ceballos: 16,5 millones Bellingham: 127 millones Pitarch: canterano Cestero: canterano Manuel Ángel: canterano Güler: 28 millones Vinicius: 45 millones Mbappé: libre Gonzalo: canterano Rodrygo: 45 millones Brahim: 17 millones (recuperaron 3,2 en cesiones) = 13,8 millones Mastantuono: 45 millones

La comparación deja un dato muy claro: la plantilla más cara es la del PSG, con 815,15 millones de euros invertidos en traspasos. Le sigue el Real Madrid, con 705,8 millones, después aparece el Bayern, con 423 millones, y la más barata de las cuatro es la del Barcelona, con 404,3 millones.

Entre el PSG y el Barça hay una diferencia de 410,85 millones, prácticamente el doble de inversión para construir sus actuales plantillas. Al final, está claro que el dinero ayuda, y mucho, pero no garantiza nada por sí solo. La gran diferencia la marca la planificación deportiva.