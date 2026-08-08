El dilema con Rashford: ¿venta o segunda oportunidad?

Marcus Rashford vuelve a estar en el centro de una decisión que el Manchester United todavía no ha resuelto. El delantero inglés regresó a Old Trafford después de una temporada de resurrección futbolística en el Barça, pero su futuro sigue abierto.

El punto de partida es difícil de discutir. Rashford recuperó en Barcelona buena parte del nivel que había perdido en su última etapa en Manchester. El inglés terminó la temporada 2025-26 con 49 partidos, 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Fue, además, una pieza importante en el equipo de Hansi Flick durante una campaña en la que el Barça conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

Rashford celebra su golazo frente al Real Madrid / DPA vía Europa Press

Su impacto no se limitó a las cifras. Rashford encontró en el Camp Nou un contexto en el que volvió a sentirse protagonista en determinados momentos, especialmente partiendo desde la izquierda, aunque también tuvo minutos en otras posiciones del ataque. Uno de sus momentos más destacados llegó en el Clásico del 10 de mayo, cuando marcó de falta ante el Real Madrid que terminó de encarrilar el título liguero.

El Barça, sin embargo, decidió no dar el siguiente paso. El acuerdo de cesión incluía una opción de compra de 30 millones de euros, pero el club azulgrana optó finalmente por no ejecutarla. La decisión estuvo muy ligada a su planificación ofensiva, ya que pocos días antes, el Barça había cerrado el fichaje de Anthony Gordon procedente del Newcastle, una operación de unos 70 millones de euros más variables.

Dudas en el United

Así que Rashford regresó a Manchester. Y ahí empieza el verdadero dilema. Según 'The Telegraph', Carrick sigue creyendo que puede sacar otra vez una buena versión del delantero. El técnico mantiene abierta la puerta a su reintegración y considera que el jugador merece una oportunidad para demostrar que el Rashford que brilló en Barcelona puede trasladar esa versión a Old Trafford. La relación entre ambos también juega a favor del futbolista, puesto que Carrick conoce bien al jugador y, según las informaciones procedentes de Inglaterra, está dispuesto a trabajar con él.

Marcus Rashford, durante el partido de Inglaterra ante RD Congo / Europa Press

Pero una cosa es la voluntad del entrenador y otra la estrategia del club. En Inglaterra aseguran que en los despachos de Old Trafford siguen escuchando ofertas por Rashford. El United sabe que su salida resolvería también un problema económico porque el atacante mantiene uno de los salarios más elevados de la plantilla.

El problema es encontrar un comprador dispuesto a asumir esa ficha y pagar una cantidad que satisfaga al United. Durante el verano se llegó a hablar de una valoración cercana a los 40 millones de libras. Y aquí aparece el factor que puede terminar decidiendo el futuro de Rashford como es el propio mercado.

¿Dónde jugará Rashford?

A medida que pasan las semanas, el United no termina de encontrar un extremo de garantías que justifique desprenderse de un futbolista que viene de producir 14 goles y 11 asistencias. El club 'red devil' ha estudiado alternativas para las bandas, pero la falta de una solución clara puede hacer que Rashford gane enteros para quedarse. La lógica es sencilla: si no llega un jugador que mejore o cubra con garantías su posición, ¿para qué desprenderse de un atacante que viene de recuperar sensaciones y que conoce ya la Premier?

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De hecho, la prensa inglesa señala que la posibilidad de que Rashford continúe en Manchester ha ido ganando fuerza. No obstante, parece que el futuro del delantero inglés continúa abierto y que hay varios factores que pueden determinar su continuidad o su salida del United. Y la pregunta sigue en el aire: ¿dónde acabará jugando Rashford?