No diga PC Fútbol, diga Nordsjælland FC

En las afueras de Copenhague, en un entorno donde bien se hubiera podido rodar escenas de La Comarca de El Señor de los Anillos, se alza el pequeño y cuco Right to Dream Park, de apenas 10.000 espectadores. Al lado, sus campos de entrenamiento, oficinas y la academia donde juega Nordsjælland FC, uno de los clubes más lucrativos del continente, con una de las medias de edad más jóvenes de Europa y practicando un fútbol ofensivo y sexy.

Nordsjælland cambió para siempre en 2016 cuando fue comprado por los propietarios de Right to Dream Academy de Ghana. Por primera vez se giraba 180 grados al sentido del negocio y no fue el club poderoso el que llegó a un acuerdo con una academia: esta vez fue la academia quien compró el club para dar salida a sus chicos hacia Europa. El modelo que les iba a diferenciar de sus competidores en la liga: extremar la apuesta de la edad de sus jugadores, a la vez que apostaba por reforzar su estructura técnica y de metodología, y empezaba a trasvasar chicos de Accra a Dinamarca. Y Eureka, funcionó. Sobre estos tres pilares, Nordsjælland ha creado un modelo de negocio que ya quisieran muchos, a la vez que unos resultados deportivos, sin la obligación de ganar campeonatos, más que aceptables.

Es habitual ver púberes de 16, 17 y 18 años petándose granos, acumulando minutos y llamando la atención de scouts alemanes, ingleses, franceses y demás. Todo a la vez. Nordsjælland está siempre entre los equipos con la media de edad más bajas de las ligas Europeas, sino el que más. Apoyados en unos pocos jugadores veteranos, los niños van creciendo en el equipo a la par que su valor en el mercado. Igual que le ha ocurrido al Barça en estas últimas temporadas, pero no por obligación sino por convicción, con un modelo muy marcado e impecablemente ejecutado.

Estos megamasters del negocio hubieran reventado a cualquier loco del PC Fútbol. Han generado unos beneficios aproximados de 140 millones de euros desde 2019 sin haber enloquecido firmando Overmars ni Petits cuando han podido, ni haberse movido un centímetro de su apuesta inicial: método, jóvenes y África. Cuando han tenido resultados económicos los millones de euros no se han ido en traspasos. Al contrario, han redoblado la apuesta y les está saliendo genial. El último movimiento del grupo propietario ha sido la creación de una academia en Egipto y la adquisición de una franquicia en la MLS de Estados Unidos, los San Diego FC. Apuesten a que el signo del dólar todavía va a girar con más fuerza en los ojos de los propietarios.

Esta temporada ha sido la sublimación del modelo: Ibrahim Osman dejó casi 20 millones de euros para irse al Brighton, Conrad Harder otros tantos para empezar a sustituir a Gyokeres en el Sporting de Portugal… y el Excel del director financiero no ha parado de echar humo: habrá sumado más de 60 millones con el total de ventas y un risible 1,75 en rojo de la columna de fichajes. Para entender la magnitud de la cosa: sólo cinco clubes en la liga española superan esa cifra de ingresos aunque con una inversión mucho superior a la de Nordjælland. En la Liga Hypermotion sólo 2 equipos superan los 10 millones de ingresos.

Ahora, la rueda está en movimiento y no parece que vaya a parar este verano con nuevas salidas, entre las que destaca (se espera récord, recuerden su nombre) Sindre Egeli, atacante noruego moldeado en Sandefjord por el catalán Enric Vallès, nuevo entrenador del Girona sub17.

Edad media de las alineaciones iniciales de FC Nordsjælland en la liga danesa durante las últimas cinco temporadas disponibles (temporadas 2019‑20, 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23 y 2023‑24), según Transfermarkt y CIES: Temporada - Edad media en alineaciones de Nordsjealland en liga 2024-25 - 22,1 años 2023–24 - ~20.4 años 2022–23 - ~20.4 años 2021–22 - 20.7 años 2020–21 - 20.7 años 2019–20 - ~20.5 años

Balance de ingresos y gastos de la liga danesa de 2019 a 2025:

FC Nordsjælland: 16,64 millones de gasto con 123 altas / 156,61 millones de ingresos con 120 bajas = 139,98 millones de euros de balance positivo

FC Copenhague: 88,10 millones de gasto con 107 altas / 166,07 millones de ingresos con 101 bajas = 77,96 millones de euros de balance positivo

FC Midtjylland: 73,57 millones de gasto con 189 altas / 119,15 millones de ingresos con 190 bajas = 45,58 millones de euros de balance positivo