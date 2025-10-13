Las diez promesas bendecidas por Messi

Enésimo recital de Lionel Andrés Messi Cuccittini. La 'víctima', esta vez, fue un Atlanta United que se llevó un doblete y una asistencia del astro argentino. Liberado por su seleccionador, Lionel Scaloni, para que pudiese competir con Inter Miami este último fin de semana, alcanzó la friolera de 26 dianas en lo que va de MLS. Su pase de gol fue, por cierto, a un Jordi Alba que definió con una elegantísima vaselina para poner el broche de oro a una semana emotiva, en la que anunció su retirada.

Adidas anunció el lanzamiento de su nueva campaña: 'Messi+10: Temporada 2'. En ella, Messi aparece jugando a las cartas y buscando la mano perfecta. El '10' de Inter Miami y Argentina baraja y reparte las cartaas sobre la mesa, donde aparecen los nombres de diez jóvenes promesas del momento, simbolizando que logró formar la "mano perfecta".

"La mano perfecta… Todo comienza con el barajado. Se basa en algunos trucos… juegos de manos. Nada se deja al azar, se tiene en cuenta cada carta. Un verdadero maestro sabe como seleccionarlas. Se trata de aquellas parejas que hacen que los jugadores se retiren… La jugada de diamantes, una mano completa de ases, el 10 perfecto. Así es como se elige el futuro del juego", narra la voz en off mientras Messi saca las cartas.

"El '10' perfecto"

La alineación incluye a Nico Paz, Kendry Páez, Andrey Santos, Rodrigo Mora, Rio Ngumoha, Brajan Gruda, Kader Meïté, Mika Godts, Lily Yohannes y Clara Serrajordi — los únicos futbolistas, junto con Messi, que llevarán las nuevas botas 'F50 ‘Vis10n’, así como las próximas y exclusivas botas 'F50 Messi' a lo largo de la temporada.

Inspiradas en la capacidad inigualable de Messi para ver el juego de forma diferente, las F50 Vis10n presentan una base azul real con ondas Blue Burst y franjas amarillo solar, evocando sus F50i de 2009. El empeine HybridTouch ofrece una sensación similar al cuero, la lengüeta garantiza comodidad ajustada, y la suela Sprintframe 360 proporciona transiciones ultrarrápidas — diseñadas para los jugadores más visionarios del fútbol.

Sam Handy, Director General de adidas Football, manifestó: “Messi+10 es más que unas botas — es legado. Esta nueva generación representa el futuro del fútbol, guiada por la visión del más grande de todos los tiempos".