Diez días dan para mucho

En el fútbol no hay nada escrito. Las opiniones cambian cada noventa minutos. Y, de haber algo seguro, es que las reflexiones en caliente nunca fueron buenas. Si algo tiene de bonito el deporte rey es eso, lo impredecible que es. Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. Y una vez más, la pelota lo ha demostrado. En poco más de diez días ha pasado absolutamente de todo.

Todo arrancaba el pasado 21 de febrero. El Real Madrid visitaba Anfield en su competición fetiche: la Champions League. Los de Ancelotti arrancaron el duelo realmente mal, con un 2-0 en contra en cosa de 15 minutos. Sin embargo, el partido finalizó 2-5. Los blancos, una vez más, completaban una histórica noche en Europa demostrando que, cuando suena el himno de la Champions, se convierten en un monstruo indomable.

El Real Madrid firmó una manita ante el Liverpool en Anfield en la Champions League | AFP

Dos días más tarde, se vivió la cara opuesta de la moneda. Si el Madrid se crece en Europa, al Barça le pasa absolutamente lo contrario. Erik Ten Hag le ganó la partida a Xavi en Old Trafford (2-1) y los culés quedaban eliminados de la Europa League ante el equipo que más en forma estaba de toda la Premier League, el Manchester United. El Barça apuntaba a su larga lista otro batacazo en Europa y ponía fin a una racha de 18 partidos invictos.

El Manchester United eliminó al FC Barcelona de la Europa League | AFP

Sin tiempo de cicatrizar la herida, los azulgranas visitaban el Santiago Bernabéu en un duelo que se presentaba en un momento sensible para los de Xavi. Sin Pedri, Lewandowski, Dembélé y Christensen a última hora, tocaba encarar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Contra todo pronóstico, los culés secaron al Madrid desde la defensa y se llevaron el triunfo (0-1). El Real Madrid no disparó a puerta en todo el duelo, algo que no sucedía en el feudo blanco desde hace 15 años. De meterle cinco goles al Liverpool en Anfield a no poner en apuros a Ter Stegen en noventa minutos.

El Barça asaltó el Bernabéu sin Lewandowski, Pedri, Dembélé y Christensen a última hora | AFP

La traca final sucedió el pasado fin de semana en Anfield. El Liverpool, que había sufrido una dura humillación en casa ante el Real Madrid, abusó del Manchester United. Los de Ten Hag se llevaron siete goles en una noche que quedará para la historia de la Premier League.

El Liverpool humilló al Manchester United en Anfield (7-0) | EFE

En cosa de diez días, el Barça ganó al Real Madrid sin tres piezas vitales en el Bernabéu y quedó eliminado de la Europa League ante el Manchester United. Días después, los 'Red Devils' serían humillados por el Liverpool, aún con el escocidos por la manita que les clavó el Madrid en la Champions.

El ser humano tiene la necesidad tener todo bajo control. Y en el deporte rey eso es imposible. Lo que se hace hoy ya no sirve para mañana. El fútbol rueda más rápido que la propia pelota. ¿Alguien se atreve a hacer algún pronóstico?