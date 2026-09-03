Diego Kochen brilla y el Barça se frota las manos

La portería del FC Barcelona parece completamente taponada para los jóvenes canteranos de La Masia que sueñan siquiera con hacerse con un puesto en el primer equipo, pues al gran rendimiento de Joan Garcia la temporada pasada hay que sumar la incorporación de Dominik Livakovic como suplente y el hecho de que Wojciech Szczesny continúa como tercer guardameta.

De esta manera, uno de los grandes porteros de la cantera azulgrana de los últimos años se vio obligado a poner rumbo al Lyngby de Dinamarca en busca de minutos, después de haber llegado a sumar 98 convocatorias con el primer equipo del Barça sin llegar a debutar. De hecho, el futbolista estadounidense llevaba dos temporadas alternando el rol de tercer portero con el del filial, por lo que ya sentía que el momento de dar el salto definitivo al fútbol profesional había llegado.

Así, el destino escogido fue el modesto club danés Lyngby, recién ascendido a la primera división de su país, mientras que la fórmula elegida fue una cesión con opción de compra de 1,5 millones de euros por el 60 % de sus derechos, lo que provoca que el Barça se quede con un 40 % de una futura venta. Tras un gran inicio en su nueva aventura, el conjunto catalán ya se frota las manos, puesto que Kochen incluso ha sido incluido en el equipo de la semana de la Superliga de Dinamarca.

Kochen es un portero de mucha proyección / Instagram

Titular indiscutible nada más llegar

Si bien el inicio del recién ascendido no ha sido ni mucho menos el deseado, ya que, tras seis jornadas, la primera victoria de la temporada todavía no ha llegado, el rendimiento individual de Diego Kochen sí está siendo positivo. Titular indiscutible desde su llegada, al haber disputado todos los minutos, el jugador ha participado en las tres derrotas y los tres empates que sitúan al Lyngby en la zona del grupo de descenso.

No obstante, el mal momento a nivel colectivo no le ha impedido brillar al futbolista, quien, con siete paradas de ocho tiros a puerta en el duelo ante el Odense, rescató un punto para su equipo. Incluso, su gran nivel en dicho encuentro le sirvió para ganarse un puesto en el once de la semana de la Superliga danesa, junto a los futbolistas Maxi López, Hoegh, Garananga y Norheim, que completan la defensa; Themsen, Janssen, Elyounoussi y Mahmoud, en la medular; y Nouck y Lind, en el frente del ataque.

Gracias a su gran nivel, el FC Barcelona podría llegar a ingresar una importante cantidad económica el próximo verano, siempre que el Lyngby ejecute su opción de compra y algún otro club desembolse una cantidad importante para hacerse con sus servicios, en lo que podría ser otro pellizco importante para las arcas de la entidad catalana.