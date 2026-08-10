Diego Forlán abre las puertas de la selección a Luis Suárez: "¿Por qué no?"

El seleccionador sub-20 de Uruguay y técnico interino de la absoluta, Diego Forlán, admitió este lunes que no descarta la posibilidad de convocar al máximo goleador en la historia de la Celeste, Luis Suárez, de quien destacó su experiencia y la capacidad intacta que mantiene para seguir anotando.

En su primera conferencia de prensa tras asumir la conducción de la Celeste, Forlán fue consultado sobre una declaración que 'el Pistolero' dio antes del Mundial, en la que abrió la puerta para un posible regreso a la Celeste. "Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?".

"Nadie va a discutir lo que es Luis", enfatizó. Suárez, de 39 años, expresó el 1 de abril pasado que "jamás le diría que no a la selección", si fuera requerido. El entonces seleccionador, el argentino Marcelo Bielsa, no tuvo en cuenta al delantero del Inter Miami en la formación del equipo para jugar el Mundial de Norteamérica.

Luis Suarez, capitán de Uruguay, en el podio de la Copa América 2024 / ERIK S. LESSER / EFE

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un empate sin goles en un partido de las eliminatorias del Mundial con Paraguay. Entonces, el exdelantero del Barcelona y del Atlético de Madrid fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro de la plantilla.

Al no ser convocado, Suárez cerró su participación mundialista con cuatro actuaciones tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. El máximo goleador de Uruguay, con 69 goles en 143 partidos, acumula 16 encuentros en copas del mundo.

Forlán también afirmó que será "difícil" que su experiencia vaya más allá de marzo, mes de las elecciones que deben marcarán el rumbo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Se da esta instancia de ser interino, hay elecciones en marzo, para mí es todo un privilegio estar ahí, acompañando a los mejores jugadores que tenemos en el fútbol uruguayo. Estar al frente de ellos, liderarlos y poder aportar la experiencia que uno tiene es un privilegio enorme", dijo a periodistas Forlán, quien jugó 112 partidos con la Celeste.

Diego Forlán, en una imagen reciente / WILL OLIVER / EFE

"Pensar más allá de marzo es difícil", dijo Forlán, quien dirige en la actualidad la selección sub-20 y ha recibido el encargo de dirigir a la plantilla absoluta para los próximos partidos amistosos a partir del previsto el 24 de septiembre contra Japón.

Finalmente, habló de figuras como Federico Valverde y Ronald Araujo y confió en que puedan aportar a la Celeste como lo suelen hacer en sus clubes. Matizo que "por ser lo que son" se espera que en la selección "sean lo mismo" y a veces eso no es tan sencillo, pero enfatizó que se trata de dos "grandísimos jugadores".

En el reciente Mundial Araujo no pudo jugar por una lesión, como le ocurrió en Catar 2022. Valverde jugó contra Arabia Saudí y Cabo Verde y fue sustituido en el minuto 56 del partido que perdieron por la mínima ante España y selló la eliminación en fase de grupos. Forlán expresó comprensión con la situación vivida por Uruguay en el Mundial bajo la dirección del argentino Marcelo Bielsa.

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"En el caso de Araujo tuvo varias lesiones. Tuvo la mala suerte de no poder llegar a los mundiales como hubiera querido. Valverde es un jugador que tanto en el Mundial este como en el anterior intentó hacer lo mejor posible. A veces los resultados o el rendimiento no son lo esperado. Él nos tiene a nosotros mal acostumbrados a ese gran nivel que tiene en Real Madrid. Los dos son grandísimos jugadores", concluyó