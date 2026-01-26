Diego Costa, tajante con Conte: "Está siempre amargado, quizás no tenga sexo en casa"

A veces, la personalidad de un jugador pesa más que su aportación deportiva. En el Chelsea lo saben bien, porque en el verano de 2017 se vivió uno de los episodios más polémicos y recordados de la historia moderna del club. Pese a haber anotado 20 goles clave para conquistar la Premier aquella temporada, Diego Costa arrastraba desde hacía tiempo tensiones con el entrenador del momento, Antonio Conte.

La férrea disciplina del técnico italiano chocaba de lleno con el carácter volcánico del delantero. Una tensión que, recientemente, en un podcast con Obi Mikel, también exjugador 'blue', el propio Diego Costa no quiso dejar pasar, volviendo a cargar contra Conte y revelando nuevos detalles de su repentina salida del club.

Aquel verano, el delantero recibió un golpe de realidad mediante un escueto y gélido SMS de Conte. "Me fui de vacaciones y tenía la oportunidad de renovar con el Chelsea. Le mandé un mensaje a Conte, que era el entrenador en ese momento. Le dije: 'Jefe, quiero saber si contarás conmigo para la próxima temporada'. Y él me respondió: 'Diego, gracias por todo lo que has hecho, pero no cuento contigo'. Tenía algo dentro, porque no es normal que un entrenador no cuente con el máximo goleador del equipo", explicó el hispano-brasileño.

Conte felicita a Diego Costa tras marcar ante el Crystal Palace / HANNAH MCKAY / EFE

Costa reenvió el mensaje a Marina Granovskaia, mano derecha de Roman Abramóvich. "Se lo mandé a Marina y enseguida me dijo que eso no podía ser, que él no era el propietario del equipo. Yo estaba en Brasil con mi familia, y le dije que, por todo lo que había hecho por el club, no merecía ser tratado así", recordó.

Un simple mensaje que sentenció el futuro del máximo goleador del equipo, forzando una salida turbulenta que aún se recuerda. El 7 de junio de 2017, tras un amistoso entre España y Colombia, Diego Costa se detuvo ante los micrófonos de los periodistas, enseñó el mensaje y soltó la bomba, dejando en evidencia la polémica decisión personal de Conte.

Conte, el peor; Mourinho, el mejor

"Es una persona que no confía en los demás, que cree saberlo todo. No disfrutas entrenando con él. Siempre está enfadado, siempre con cara larga. Probablemente no tiene sexo en casa, porque es un tipo muy amargado. Es una pena. Los títulos que ganó en el Chelsea los ganó conmigo. Nadie le apreciaba y por eso no duró mucho", dijo Costa, sin filtros.

Conte y Diego Costa en el Chelsea / ANDY RAIN / EFE

Muy distinto fue su recuerdo de Mourinho, con quien coincidió en las dos temporadas anteriores (2014/15 y 2015/16). "Mourinho es el entrenador que más me ha gustado. Te da vida. Llegas contento a los entrenamientos", aseguró, en una opinión diametralmente opuesta a la que tiene de Conte.

Tras su abrupta salida del conjunto londinense, Diego Costa regresó al Atlético de Madrid. Sin embargo, sus cifras bajaron drásticamente: en su segunda etapa como rojiblanco firmó 19 goles entre las temporadas 2017/18 y 2020/21. El delantero puso punto final a su carrera profesional en la 2023/24, vistiendo la camiseta del Gremio de Brasil.