Diego Costa, la pantera 'desaparecida' en el Amazonas

El exdelantero del Atlético de Madrid lleva en paradero desconocido desde hace prácticamente nueve meses. Tras un breve paso por el Gremio, con el que firmó en febrero de 2024, el de Lagarto se conviritió en agente libre el pasado 1 de enero. Desde entonces poco se sabe del jugador hispanobrasileño.

El Gremio da la bienvenida a Diego Costa / @Gremio

Una tarea complicada

Diego Costa aterrizó en Porto Alegre con la misión de reemplazar a Luis Suárez, que se había marchado al Inter de Miami, y acompañar en la delantera de la inmortal tricolor al danés Martín Braithwaite. Sin embargo, en 24 partidos disputados tan solo pudo ver puerta en 8 ocasiones y repartió 5 asistencias, números muy alejados de los del uruguayo, que anotó 26 goles y dio 17 asistencias en 54 partidos.

El rendimiento de la pantera no sirvió para que su equipo pudiera clasificarse para la Libertadores de este año y casi quedan fuera de la Sul América (ocuparon la 14ª posición empatados a puntos con el Juventude que no pudo participar en competición inetercontinental).

Diego Costa, goleador en Brasil / Gremio

El jugador, que ha cumplido recientemente 37 años, disputó su último encuentro con Gremio el 8 de diciembre de 2024 en la derrota de swu exequipo por 0 a 3 ante Corinthians. Desde su rescisión de contrato, Costa ha sido vinculado para reforzar la delantera de diferentes equipos, entre los que destaca el Real Valladolid, en el que ya jugó durante la temporada 09-10. No obstante, poco se sabe a ciencia cierta sobre su futuro y es por lo que está circulando por redes que el ex del Atlético podría estar planteandose la retirada.

De menos a más

Costa aterrizó a las filas del Atlético en enero de 2007 procedente del Sporting de Braga por 1,50 millones de euros y encadeno dos cesiones en segunda división. La primera de ellas fue en la temporada 07/08, donde vistió la camiseta del Celta de Vigo y con el que disputó 30 partidos y anotó seis goles. En la 08/09 se marchó al Albacete Balompié, donde su rendimiento mejoró ligeramente y logró ver cara a puerta en nueve ocasiones durante los 34 partidos que jugó. Este buen rendimiento le llevó a debutar en primera división en la 09/10 con el Real Valladolid, donde su rendimiento fue más que aceptable, con ocho goles y seis asistencias.

El delantero hispanobrasileño Diego Costa con la camiseta del Real Valladolid / Emilio Naranjo

Tras este brillante debut en la máxima división, Quique Sánchez Flores, entrenador colchonero de aquel momento, decidió hacerle un hueco en la plantilla del, por entonces, vigente campeón de Europa League, donde se convirtió en uno de los jugadores banquillo favoritos del entrenador madrileño. En la pretemporada de 2011, el de Lagarto sufrió una rotura en el ligamento cruzado que lo dejó fuera de los terrenos de juego por seis meses.

Una lesión que impulsó su carrera

En enero de 2012, el Rayo Vallecano consiguió en la recta final del mercado de invierno la cesión del hispanobrasileño, que continuaba recuperándose de la lesión que había sufrido ese mismo verano. El jugador debutó con la zamarra franjirroja el 5 de febrero de 2012 y devolvió la confianza depositada en él con diez goles y cuatro asistencias en dieciséis partidos. Este buen rendimiento hizo que, tras la marcha de Salvio al Benfica por 11 millones de euros, el Cholo apostara por él.

Diego Costa, en una imagen de archivo / EFE

Aquí es donde comienza la historia de Diego Costa que todos conocemos. En la 12/13, Costa se convirtió en el compañero perfecto de Radamel Falcao y junto al tigre llevaron al club colchonero a levantar la Copa del Rey ante el eterno rival en el Santiago Bernabéu. Tras la marcha del cafetero, Costa se convirtió en la figura del club dirigido por el Cholo Simeone que se proclamó en campeón de Liga dieciocho años después y llegó a su segunda final de Champions, que acabó con derrota por 4 a 1 de los colchoneros contra el Real Madrid.

Salto a la Premier League

Después de dos temporadas en las que anotó 20 y 36 dianas, respectivamente, fue traspasado al Chelsea por 38 millones de euros. Con los blues, la pantera disputó 112 partidos en los que marcó 53 goles y repartió 16 asistencias. El buen rendimiento del 19 sirvió para que los de Londres se alzaran con dos títulos de la Premier League (14/15 y 16/17) y una Copa de la Liga (2015). La llegada de Antonio Conte en verano de 2016 supuso un antes y un después en la etapa de Costa en el equipo de Stamford Bridge. Nunca llegaron a entenderse y, pese a que el ariete anotara 22 goles y los blues se alzaran con el título de liga, en verano de 2017 el entrenador italiano le comunicó que no contaba con él y que debía buscar nuevo equipo.

Diego Costa (38 M) / SPORT

Las segundas partes nunca fueron buenas

En enero de 2018 Atlético de Madrid desembolsó 60 millones de euros para traer de vuelta a un jugador muy querido por la afición y que había llevado al club a lo más alto. Pese a ser un traspaso motivador, Costa nunca llegó a alcanzar su mejor nivel y en las tres campañas que estuvo con los colchoneros tan solo logró anotar 19 goles y dar 14 asistencias. Tras un paso sin pena ni gloria, abandonó la entidad madrileña como jugador libre en enero de 2021.

El Atlético decidió repescar a Diego Costa en 2018 del Chelsea y tuvo que pagar 60 millones de euros / Archivo SPORT

Desde ese momento, el hispanobrasileño ha ido deambulando sin mucho éxito por Atlético Mineiro (21/22), Botafogo (23/24) y Gremio (2024), en Brasil, y Wolverhampton (22/23), en Inglaterra. Lo último que se supo de él fue en el pasado Mundial de Clubes, donde actuó de embajador del Atlético y donde se le pudo ver echando una pachanga.