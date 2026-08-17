El Dibu Martínez se queda en el limbo

El Dibu Martínez ha conseguido consolidarse como uno de los porteros más reconocidos del mundo gracias a sus actuaciones con Argentina. Su habilidad parando penaltis fue decisiva para que la albiceleste levantara el Mundial en 2022 y, cuatro años más tarde, salvó a su selección de recibir una goleada en la final ante España.

A nivel de clubes, el Dibu lleva siendo jugador del Aston Villa desde septiembre de 2020, cuando el equipo de Birmingham pagó 17,4 millones de euros al Arsenal. El portero ha sido desde entonces titular indiscutible, siendo parte del crecimiento exponencial de un equipo que cuando llegó era de media tabla y actualmente es un habitual en competiciones europeas.

Aun así, el guardameta argentino comenzó a pensar que podía aspirar a jugar en un equipo con objetivos más ambiciosos, pues en mayo de 2025 decidió despedirse del Villa Park. No obstante, las pocas ofertas que llegaron, la más sonada fue la del Manchester United, no terminaron de convencer al Aston Villa.

Fue debido a esto que la pasada temporada el Dibu comenzó siendo suplente algunos partidos por detrás de Marco Bizot, pero terminó convirtiéndose en el titular de forma indiscutible.

Estaba claro que, teniendo en cuenta lo sucedido el año pasado, el Dibu podría volver a intentar salir del club. Al comenzar el mercado, se vinculó su nombre a la Juventus, un rumor que comenzó a sonar con mucha más fuerza tras caerse la llegada del portero japonés Zion Suzuki al PSG.

Zion Suzuki, internacional con Japón, firmará con el Aston Villa / Jeffrey McWhorter

Poco después de conocerse el colapso de esta operación, el periodista David Ornstein informó que finalmente Suzuki fichará por el Aston Villa a cambio de 30 millones más cinco en variables, un movimiento que supone competencia para el portero argentino.

Es por esto que rápidamente volvió a reactivarse la opción de que el Dibu llegase a la Juventus, pero finalmente su llegada fracasó debido a diferencias económicas. Según informa Fabrizio Romano, el equipo italiano estaba dispuesta a pagar 6 millones de euros por su fichaje, mientras que el club inglés reclamó mínimo 15 'kilos'.

Esto queda demostrado con la información que ha sacado la fuente anteriormente mencionada esta mañana: la Juve incorporará en calidad de cedido con opción de compra a Guglielmo Vicario, portero que actualmente es propiedad del Tottenham y que ha perdido la titularidad ante Kinsky.

Esto deja al Dibu completamente en el limbo: más allá de la Juventus, pocas opciones más han sonado para que el guardameta argentino pueda salir del Aston Villa, mientras que la llegada de Suzuki pone en duda su titularidad.

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Todavía quedan dos semanas de mercado, con lo que hay tiempo de que esta situación dé un nuevo giro o quizás, tal como sucedió el año pasado, si el Dibu se queda será el dueño de la portería del conjunto de Unai Emery.