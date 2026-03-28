El 'Dibu' Martínez abre los ojos a Argentina: "Menos mal que no jugamos la Finalissima..."

La duda del amistoso entre Argentina y Mauritania, apaño que encontró la AFA tras la cancelación de la Finalíssima que tenían que jugar contra España, no era si iba a ganar la Albiceleste. El gran interrogante era, más bien, por cuánto iba a ser la goleada que se viviría en La Bombonera. Pero, para sorpresa de todo el mundo, el equipo de Lionel Scaloni, que ganó el encuentro, lo hizo por la mínima, un ajustadísimo 2-1, y dejando una imagen un poco pobre ante un combinado infinitamente más débil.

Argentina ganó por la mínima a Mauritania / EFE

A día de hoy, Argentina ocupa el tercer puesto del ranking FIFA con 1873,96 puntos. De hecho, su victoria contra Mauritania le hizo sumar 0,63 a su contador. Para que tengan perspectiva, el país africano ocupa la posición 115 del ranking con 1170,72 puntos, perdiendo 0,63 tras su derrota en Buenos Aires.

Un 2-1 decepcionante

El combinado africano plantó cara en La Bombonera y solo perdió el amistoso por un gol. Enzo Fernández y Nico Paz (que se estrenó con Argentina) fueron los goleadores de un partido que cerró Jordan Lefort en el descuento con el definitivo 2-1, y en el que se notó que no había mucho más en juego que el orgullo.

El 'Dibu' Martínez, durante el partido contra Mauritania / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Una falta de tensión, especialmente en el segundo tiempo, cuando Scaloni introdujo ocho cambios de golpe, uno de ellos Leo Messi, que no quisieron esconder las voces autorizadas del vestuario como el 'Dibu' Martínez.

Cuando nos ponemos la camiseta de la Selección, tenemos que poner más. Necesitamos más corazón. Faltó intensidad Emiliano Martínez — Portero de Argentina

El portero del Aston Villa fue uno de los más autocríticos tras el partido, reconociendo que: “Menos mal que no jugamos la Finalissima (contra España); si jugábamos así, perdíamos…”. “Cuando nos ponemos la camiseta de la Selección, tenemos que poner más. Necesitamos más corazón. Faltó intensidad”, añadió sobre el choque.

Scaloni, durante la victoria contra Mauritania / EFE

“El Mundial pasado fue igual. Es partido a partido. Nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos; ellos no”, finalizó su reflexión, a la que se sumó un Lionel Scaloni que señaló que “las conclusiones del encuentro no son positivas. El equipo no estuvo bien en ningún momento”.

Lógicamente, el papel que se espera de Argentina durante el Mundial es totalmente distinto y claramente protagonista. Vigente campeón del mundo tras tocar la gloria en Qatar, el equipo de Scaloni es uno de los mejores combinados del planeta y buscará demostrarlo en la edición que arrancará en verano en Estados Unidos, México y Canadá. Sus primeros escollos serán Argelia, Austria y Jordania, quienes completan el Grupo J.