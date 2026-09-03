El 'Diablito' Echeverri buscará una nueva oportunidad en el Benfica

Claudio Echeverri llegó al Manchester City en enero de 2025 tras quedarse un año como cedido en River Plate, su club de origen, ya que su fichaje realmente se había cerrado en enero de 2024. Gracias a su gran actuación en el Campeonato Sudamericano sub-20, en el que capitaneó a su selección con seis goles en nueve encuentros hasta el subcampeonato, los 'cityzens' se interesaron por él, aunque como proyecto a largo plazo.

De hecho, en el conjunto mancuniano Echeverri solo ha contado con tres oportunidades para demostrar su valía sobre el césped, en un duelo de Premier League, otro de FA Cup y otro del Mundial de Clubes, puesto que el plan 'skyblue' ha pasado por utilizar diversas cesiones para intentar que el talentoso jugador se adapte al fútbol europeo. Sin embargo, por el momento, 'el Diablito' no ha conseguido explotar ni en Leverkusen ni en Girona, aunque ahora contará con una nueva oportunidad en la Primeira Liga portuguesa, ya que el Benfica ha obtenido su cesión.

El Benfica, su nuevo destino

Después de una primera temporada en el fútbol europeo, en la que pasó seis meses en el Manchester City únicamente para aclimatarse al fútbol del Viejo Continente, sin poder participar en prácticamente ningún partido, el pasado curso lo vivió entre dos clubes. En los primeros seis meses de la temporada, Claudio Echeverri formó parte de la plantilla del Bayer Leverkusen, con la que participó en 11 partidos, seis de Bundesliga y cinco de la UEFA Champions League, sin lograr ninguna contribución de gol, mientras que en el Girona disputó 17 encuentros, en los que sumó un gol y una asistencia.

Claudio Echeverri, en su debut con el Girona ante el Getafe / David Borrat / EFE

Con contrato hasta junio de 2028, el futbolista de 20 años se marcha cedido para toda la temporada 2026/2027 al Benfica, en busca de recuperar el gran nivel que mostró en Sudamérica de la mano de River Plate. "El jugador, de 20 años, disputará ahora la campaña a las órdenes del técnico portugués Marco Silva en el SL Benfica, donde competirá en la Primeira Liga y en la Europa League", rezaba el escrito del club de la Premier League.

De hecho, el argentino ha sido incorporado por el Benfica como sustituto del colombiano Richard Ríos, quien se ha marchado al Al Ittihad de la Saudi Pro League después de haber perdido progresivamente su protagonismo en el fútbol portugués, aun cuando fue uno de los grandes jugadores de la Copa América 2024 con la 'tricolor'.