El día que el Torpedo de Moscú se enteró en Lleida del golpe de Estado en la URSS

El 19 de agosto de 1991, el núcleo duro del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) impulsó un golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov por sus reformas aperturistas, encarnadas en la Perestroika y la Glásnost. Los tanques salieron a las calles, pero la rebelión fue todo un fracaso por la oposición civil y el liderazgo de Borís Yeltsin, colocando la primera piedra en la lápida de un estado en horas bajas que terminaría desapareciendo en las Navidades de ese mismo año.

El golpe fue esperpéntico y, sin quererlo, dio lugar a situaciones difíciles de creer. Pues, hablando en argot futbolístico, agosto siempre había sido sinónimo de pretemporada y eso mismo estaba haciendo la plantilla del Torpedo de Moscú en Lleida, que recibió incrédula la noticia del golpe de Estado a 3.735 kilómetros de distancia de su país y a pocas horas de disputar el ya extinto Trofeo Ciutat de Lleida.

Plantilla del Torpedo de Moscú en 1991 / Alineaciones internacionales

El Ciutat de Lleida, escaparate de grandes equipos europeos

En esos años, el Torpedo de Moscú era una de las mayores instituciones futbolísticas en la Unión Soviética y Europa. El club impulsado por los trabajadores del sector del automóvil venía de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa de la UEFA de 1990/91 a manos del Brondby danés y era reconocido por todos como uno de los grandes del Este de Europa gracias a sus éxitos nacionales: Tres Ligas de la URSS y ocho Copas. Por eso, su presencia en el Trofeo Ciutat de Lleida -trofeo que servía al Lleida para presentarse frente a su afición- era más que destacada.

Equipo de la UE Lleida en la temporada 1991/92 / 'X'

Los rusos pusieron rumbo a la Terra Ferma la madrugada del 18 de agosto, desconocedores de todo lo que se empezaría a gestar en su capital pocas horas después. En un inicio se esperaba que la expedición llegara a Lleida el sábado 17 de agosto por la tarde, pero tras perder su primer avión con destino al aeropuerto de Barajas (Madrid), terminaron aterrizando a la una de la madrugada en Madrid y llegando al oeste catalán al mediodía del 18. Una vez allí, pudieron alojarse en el Hotel Pirineos y ejercitarse en el Campo de Sant Joan de Deu de Almacelles, localidad próxima a la capital del Segrià, a pocas horas de enfrentar el torneo amistoso ante una Unió Esportiva Lleida a la que le faltaban dos años para conseguir su último ascenso a Primera División.

Incredulidad frente al desastre

No obstante, durante el 19 de agosto, las noticias de un golpe de Estado en Moscú comenzaron a cruzar el telón de acero y, obviamente, llegaron hasta Lleida. Allí, según explicaba el 'Diari Segre', un periodista de TV3 fue el encargado de explicarles lo poco que se podía saber sobre la situación de su país a los jugadores y cuerpo técnico del Torpedo de Moscú, los cuales reaccionaron incrédulos. No fue hasta que llegaron las primeras imágenes por televisión que la expedición terminó de creerse al periodista, aunque no quisieron pronunciarse sobre la situación. "Solo deporte, solo deporte" recogía el 'Segre' en sus páginas en referencia a las declaraciones soviéticas.

Los tanques en la Plaza Roja de Moscú durante el Golpe de agosto de 1991 / Cultura Asiática

El Camp d'Esports se pone de pie con el himno de la URSS

A pesar del impacto de la noticia, el partido siguió su curso sin variaciones en la agenda. Primero, el Lleida presentó a todos los equipos de su club -incluyendo la base- frente a la mirada de escasos 1000 aficionados que se dieron cita en el Camp d'Esports. Luego, las principales autoridades del club se dirigieron a la afición. Habló el presidente, Mario Durán, y también el técnico, Jose Manuel Esnal 'Mané', que dejó paso al choque entre el Lleida y el Torpedo de Moscú, precedido por un emotivo acto en el que el himno de la URSS fue reproducido por los altavoces del Camp d'Esports mientras los jugadores recibían una gran ovación.

Los leridanos formaron con "Tubo", Rubio, Manolo, Alí Benhalima, Txema, Jaume, Palau, Pablo, Bartolo, Carlos y Pedro González. Los soviéticos, por su parte, saltaron al campo con Sarishev, Solovjev, Kalajishev, Afanjjev, Ushkov, Cheljchov, Grishin, Kuzjhhishov, Savichev, Shuganjov y Agajov. El encuentro comenzó con dominio local que, gracias a un tanto de Xavier Bartolo tomaron la delantera (1-0). Sin embargo, los tantos de Grishin y Uljnov en la segunda mitad frustraron el debut del Lleida frente a su gente y le dieron a los suyos un título marcado por los problemas sociopolíticos que tenían lugar a más de 3.500 kilómetros del césped del Camp d'Esports.