El día que Pep quiso fichar a Cucurella y Soriano no pagó lo que pedían

Marc Cucurella, a sus 27 años, se ha convertido en uno de los laterales más consolidados del fútbol español y una de las estrellas de la Premier League gracias a su trabajo como jugador del Chelsea, equipo por el que fichó en 2022 procedente del Brighton.

El jugador de Alella, ha sido protagonista de un Informe Plus en el que repasa su trayectoria desde su infancia hasta la actualidad. Titulado 'Cucu… Cucurella', el propio jugador explica su historia, acompañada de declaraciones de familiares y amigos que le han acompañado desde sus inicios en el fútbol sala y su fichaje por el Espanyol, a su paso por el Barça y su marcha a Inglaterra.

Entre las anécdotas que Cucurella repasa en el documental se encuentra la de un posible fichaje por el Manchester City que finalmente no se dio. “El Manchester City me quería antes de fichar por el Chelsea", desvela el que en ese momento era jugador del Brighton.

Cucurella ficha por el Brighton / Brighton

"Era un momento en el que estaban arrasando y eran uno de los mejores equipos del mundo. Tenía muchísimas ganas de ir", afirma el exazulgrana. "Cuando llegan como lo hicieron, y cuando Guardiola te lo pide, vas de rodillas si es necesario", corrobora su representante, Aleix Piqué. Pese al interés del futbolista, los clubes, con Ferran Soriano al frente del City en calidad de Director General, no llegaron finalmente a un acuerdo. "El Brighton tenía unas pretensiones quizá fuera de mercado y no pudo ser", recuerda Piqué.

La llamada del Chelsea

"No lo estaba pasando bien, el Brighton no estaba por la labor de aceptar y dejarme seguir creciendo por un precio razonable", asegura Curella recordando ese momento en el que su futuro dependía de la voluntad de su club de rebajar sus pretensiones.

Tras ese episodio, cuando Marc Cucurella estaba a punto de coger un avión para pasar unos días en Ibiza, su representante lo llamó para contarle que tenían una oferta del Chelsea. "Llamé a Claudia (su mujer) llorando", recuerda el jugador.

"El Chelsea confiaba mucho en mi y eran capaces de desbloquear la situación que teníamos con el Brighton", comenta Cucurella. Finalmente se dio ese fichaje por una cifra de 117 millones, un montante que puso una presión añadida al catalán en sus primeros tiempos en el club londinense.

Superado ese inicio complicado, Cucu se ha hecho un hueco en el equipo y en el corazón de los aficionados a fuerza de trabajo y constancia. Asentado en Londres con su familia, el internacional español tiene claro que, por el momento, continuarán en Inglaterra durante una temporada.