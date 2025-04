El día que el Papa Francisco bendijo a Messi

El Papa Francisco ha sido siempre un apasionado del fútbol. El Sumo Pontífice, argentino e hincha de San Lorenzo de Almagro, falleció este lunes 21 de abril a los 88 años, dejando un gran legado en el mundo de la religión... y también del fútbol.

Jorge Mario Bergoglio (1936-2025), como buen amante del deporte del balompié, también se declaró fan absoluto, como no podía ser de otra manera, de su compatriota Leo Messi. De hecho, el 13 de agosto de 2013, un día antes del partido amistoso de la selección argentina frente a Italia en homenaje al Santo Padre en el Estadio Olímpico de Roma, un año antes del Mundial de Brasil, el Papa Francisco y Leo Messi coincidieron en el Vaticano. Messi viajó a ese encuentro solo para el acto protocolario, ya que se encontraba lesionado y no jugó el partido ante Italia.

En el acto también estaba la comitiva italiana, capitaneada por Gianluigi Buffon. Ambos capitanes, además de los cuerpos técnicos, los demás jugadores y los dirigentes recibieron la bendición del Papa Francisco, con diferentes objetos que también fueron bendecidos, como banderas, mates, camisetas o imágenes de vírgenes o de santos, medallas, fotos de familiares, etc. Finalmente, los regalos oficiales acabaron siendo una bandeja de plata, un óleo de René Pontoni (el jugador ídolo del Jorge Bergoglio hincha de San Lorenzo), una camiseta que le entregó Lionel Messi firmada por todos los jugadores; un banderín de la AFA y la revista especial realizada para la ocasión por la Asociación del Fútbol Argentino, según reveló en su momento Infobae. Messi fue el encargado también de recibir un árbol de olivo, uno de los obsequios oficiales que la comitiva argentina se llevó de la visita al Pontífice.

Buffon y Messi, con el Papa Francisco / Agencias

El Papa, además, realizó un discurso refiriéndose a los jugadores de la selección, y pidiendo "lealtad, respeto, altruismo y solidaridad” ya que les consideró "artífices del entendimiento y de la paz social; son un modelo para la sociedad, para los más chicos sobre todo, un modelo para el bien o para el mal".

“Ustedes vieron cómo se comportaron los integrantes de la delegación de Italia y como lo hicieron los argentinos… Vieron que unos fueron obedientes y ordenados –los italianos- y otros desordenados y desprolijos –los argentinos– … Bueno, yo soy uno de ellos; ahora saben de dónde vengo, se lo digo a los que me cuidan, que me rezongan cuando salgo del protocolo, cosa que seguiré haciendo”, dijo el Papa Francisco en su discurso. “Pido al Señor que los bendiga y a la Virgen María que los guarde; les pido también que oren por mí para que en la cancha donde me han puesto pueda jugar un partido honesto y con coraje para el bien de todos nosotros”.

Un discurso que emocionó a Leo, quien dejó caer alguna lágrima, sobre todo al finalizar el acto, cuando el Papa Francisco volvió a acariciarle y bendecirlo antes de marcharse de la sala Clementina del Vaticano.

"Ha sido una jornada especial. Estoy orgulloso de haber estado aquí para ver al papa, también porque es argentino. El fútbol me ha llevado por todo el mundo, en los lugares más increíbles, pero la de hoy ha sido de verdad una jornada especial, inolvidable", dijo Messi durante una rueda de prensa, tras el encuentro.

"Nosotros los futbolistas tenemos que dar siempre buen ejemplo dentro del campo, solo con respeto del adversario se puede llegar a ser hombres y mejores futbolistas. Espero que mañana sea un partido bonito y que la gente pueda divertirse", añadía sobre un partido que finalmente no jugó con el equipo de Alejandro Sabella por molestias.

¿MESSI, MARADONA O PELÉ?

En unas declaraciones a RAI en noviembre de 2023, el Santo Padre sorprendió al elegir a jugador favorito. A la pregunta de su el Papa prefería a Messi o Maradona, contestó que "diré un tercero, Pelé".

"Maradona como jugador fue un grande, pero como hombre fracasó. El pobrecito tropezó con la corte de quienes lo alababan y no le ayudaron. Vino a verme en mi primer año de pontificado y después el pobre tuvo su final", dijo el Papa Francisco.

"Messi es correctísimo. Es un señor. Pero para mí, de estos tres, el gran señor es Pelé", añadía.

"Lo encontré en un avión cuando yo estaba en Buenos Aires, fue un hombre de una humanidad tan grande. Los tres son grandes, cada uno con su especialidad", zanjó Francisco el asunto.