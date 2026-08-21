Di María insinúa su retiro tras caer en la Copa Libertadores

Tras empatar la ida 0-0 en Argentina, Rosario Central cayó en Brasil por 1-0 ante Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores, después de que un gol de Breno Bidon, a pase de Memphis Depay, clasificara al conjunto brasileño para los cuartos de final.

Además, las malas noticias no terminaron ahí para los seguidores 'canallas', pues en el postpartido Ángel Di María insinuó que quizás había llegado el momento de colgar las botas, aunque por el momento no ha tomado una decisión.

"Toca pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo"

El 'Timao' aprovechó una falta lanzada por Memphis Depay que Breno Bidon desvió en el minuto 80 para tumbar a Rosario Central, poniendo fin al sueño del equipo de Ángel Di María en la Copa Libertadores. Así, el conjunto argentino finalizaba su ilusionante aventura continental y 'el Fideo' no podrá conquistar el trofeo más prestigioso de Sudamérica con el club de su vida.

De hecho, a sus 38 años, el exfutbolista del Real Madrid podría no contar con muchas más oportunidades de tocar metal con Rosario Central. Fue el año pasado cuando el campeón del mundo regresó a Rosario, después de casi dos décadas en el viejo continente, para vivir los últimos momentos de su carrera en la Liga Argentina.

Ahora, el momento de colgar las botas podría estar próximo, pues tras la eliminación en la competición internacional Di María no descartó esa posibilidad. "Es un momento duro, porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras. Pero esto es fútbol. Ahora toca pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", comentó el eterno héroe de la selección argentina. Sobre el partido, el sudamericano lamentó la mala suerte, ya que, en su opinión, el resultado podría haber sido distinto. "Tuvimos ocasiones para convertir. Nos costó un montón y no pudimos concretar las que tuvimos. Hoy no se nos dio", declaró ante los medios de comunicación.

Ángel Di Maria durante su etapa en el Benfica / EFE

En este momento, el mundo del fútbol espera la decisión del 'Fideo', quien todavía tiene contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, una cosa está clara: independientemente de lo que decida, su paso por el deporte rey habrá sido legendario, ya que a lo largo de su carrera ha anotado goles inolvidables que toda Argentina recordará para siempre. De sus botas nacieron tantos decisivos en finales de Copa América, Juegos Olímpicos y Copa del Mundo, además de convertirse en una pieza clave del PSG y del Real Madrid, donde logró alzar la tan ansiada Décima.