Di María, criticado por su actitud controvertida en el campo: "Lo están protegiendo por todo"

Di María fue uno de esos jugadores que, tras una carrera prolífica en Europa, regresó a su Argentina natal para volver al lugar donde todo empezó. Este verano fichó por Rosario Central, 18 años después, en un reencuentro cargado de lágrimas y emoción. Meses más tarde, se proclamó campeón de liga y agrandó aún más su legado.

Hace apenas una semana arrancó de nuevo el Torneo Apertura argentino, donde el 'fideo' sigue siendo titular y ya suma dos goles ante Belgrano y Racing. Pese a su aprotación en ataque, un 'runrún' empieza a generar polémica entre los aficionados argentinos.

El caso es que Di María está siendo acusado de mostrar una actitud controvertida en los últimos partidos, abusando de las simulaciones y dejando algunas acciones poco deportivas. La polémica reside en que los árbitros parecen concederle todas sus quejas, alimentando la sensación de trato preferencial por el estatus que representa su figura.

Di María durante el Mundial de Clubes con el Benfica / MIGUEL RODRIGUEZ / EFE

Esteban Fuertes, delantero histórico de Colón y exjugador de River, rival de Rosario en la pasada madrugada, fue claro en sus declaraciones: "Esto puede pasar porque ya ocurría en nuestra época; siempre hay alguien que quiere llamar la atención. Los árbitros suelen creerle, pero no es algo que suceda con muchos jugadores. Lamentablemente, a Di María lo están protegiendo por todo".

La imparcialidad de los árbitros

Fuertes insistió en que los árbitros deberían mostrarse más firmes con el extremo y dejar de lado sus logros deportivos con la selección, recordando que en un partido todos deben ser tratados por igual: "Creo que es el mayor error que pueden cometer los árbitros. Está bien que sea Di María, quien nos dio tanto y es campeón del mundo, pero lo están dejando en mal lugar".

"Con este tipo de cosas, son ellos los que terminan quedando en evidencia. Todo lo que logró fue por méritos propios, pero a nosotros, los que amamos el fútbol, no nos gustan estas cosas. Luego dicen que lo favorecen", concluyó.