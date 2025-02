Di María contradice a Cristiano: "¿El mejor de la historia? Nació en un momento malo"

¿Cristiano Ronaldo o Messi? El debate sobre quién es el mejor jugador de la historia sigue abierto pese a que ambos afrontan ya la etapa final de sus respectivas carreras y sus clubes compiten en dos puntos distintos del mundo. El último en dar su punto de vista ha sido Ángel Di María, excompañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y de Leo Messi en la selección argentina, no eludió el debate y dejó claro por quién se decanta en esta eterna batalla.

En una entrevista reciente del ciclo "Mi Selección" que está llevando a cabo el medio 'Infobae', el fideo fue cuestionado sobre las recientes declaraciones del potugués en las que afirmó ser el mejor de la historia: "no vi a nadie mejor que yo, lo digo de corazón".

"No me sorprende, estuve cuatro años con él. Siempre fue así. Él siempre fue de hacer esas declaraciones, siempre intentó ser el mejor, pero bueno, nació en una generación, justo en un momento malo, porque justo nació otro que estaba tocado por la varita", explicó Di María, haciendo alusión a su compatriota, Leo Messi. "La realidad se demuestra en números. Uno tiene ocho balones de oro, el otro cinco. Hay una diferencia muy grande. El haber sido campeón del mundo es otra diferencia muy grande, de tener dos Copa América. Hay muchas diferencias, muchísimas", continuó en una charla que tuvo lugar en las instalaciones de su actual club, el Benfica.

Messi y Di María celebrando un gol / AFP

Di María explicó "que uno juega como si estuviese en el patio de la casa. La mete en el mismo palo de siempre y lo sigue haciendo. Y lleva 18, 20 años". "¿Hace cuánto que lleva haciendo lo mismo? Y toda la gente dice “pero si ya sabes qué va a hacer”, bueno, andá a marcarlo vos y él lo hace igual y va a seguir teniendo 40 años y va a seguir haciendo tiki taka, tiki taka", comentó, rompiendo también una lanza por el portugués. "Cris es así también. Siempre declaró de esa manera. Siempre fue igual. Para mí, Leo es el mejor del mundo y el mejor de la historia, sin ninguna duda", zanjó.

Oferta millonaria

Más allá de la valoración sobre sus dos excompañeros, Di maría repasó también algunos de los momentos más importantes de su carrera, como la decisión de abandonar la selección. "Sé que tomé la decisión correcta", aseguró, aunque reconoció que "me sigo sintiendo parte, la realidad es difícil desprenderte de algo así".

También desveló que recibió una importante oferta de la liga Saudí, después del Mundial. "No tengo representante, es un amigo que me maneja las cosas y me ayuda con todo. Llega la oferta, digo que no. Vuelve a llegar una oferta, de más del doble, del mismo club. Vuelvo a decir que no. Ahí mi amigo me dice “algo tenemos que decir, porque ellos no se si saben que vos no querés ir a jugar ahí”. Y ahí le dije, “bueno, si nos dan esto, capaz que vamos (haciendo referencia a una cifra mucho más alta)” ¡Y dieron eso!", explica durante la entrevista. "Cuando mi amigo me dijo que sí, le dije a mi mujer “¿viste que no soy un tarado? Al final pedimos y llegaron”. Decíamos “¿y ahora?” Y nada, ya está, nos vamos a Lisboa, vamos a Benfica. Al final la dejé pasar", comentó, afirmando que "si llega de nuevo esa oferta creo que ya está, no tengo esas ganas de ir a un lugar así en el final de mi carrera".