FÚTBOL
Se devela el nuevo ranking UEFA: el Madrid sigue en lo más alto y el Barça sube posiciones
El máximo organismo del fútbol europeo ha actualizado los coeficientes y el PSG, actual campeón de la Champions, sale mal parado
La UEFA ha actualizado este miércoles 13 de agosto el ranking de equipos tras sus desempeños la pasada temporada en las competiciones europeas, y hay varias sorpresas.
La primera de todas es que el Real Madrid, pese a caer el cuartos de final de la Liga de Campeones de la Champions ante el Arsenal, sigue en lo más alto de la tabla con 117.500 puntos, sumando sus participaciones de las últimas cinco temporadas en Europa.
Otra de las sorpresas es que el PSG, pese a ser campeón de la Champions, ha bajado una posición respecto al año pasado (de quinto a sexto), con un total de 94.500 puntos, estando entrompecido por el coeficiente de su federación nacional, Francia, inferior al de, por ejemplo Italia, ya que el Inter, que salió goleado en la final en Múnich, sumó 40.250 puntos (por 33.500 del PSG).
Comparativamente, el PSG es superado, precisamente por el conjunto 'neroazzurro', que también supera a Liverpool y Manchester City, pero no consigue alcanzar al Bayern de Múnich, en la segunda posición.
Fuera del top-5 se encuentran Bayer Leverkusen (7º), Borussia Dortmund (8º), FC Barcelona (9º) y AS Roma (10º) y pierde su plaza el Chelsea que, pese a haber ganado la Conference League, cae hasta la 14ª plaza, siete menos que la temporada pasada.
Según informa el organismo, "los rankings se basan en los resultados de los clubes en competición europea (en la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League). Las plazas asignadas a cada país se basan en los resultados de las cinco temporadas anteriores".
En fútbol femenino, el FC Barcelona sigue en lo más alto del ranking por cuarta temporada consecutiva, por encima del Olympique de Lyon, el Chelsea y el Bayern de Múnich.
