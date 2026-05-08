Deulofeu vuelve a los terrenos de juego tres años después

Tres años, tres meses y una calvario después, Gerard Deulofeu volvió a calzarse las botas de fútbol. El catalán regresó a un campo de fútbol esta semana para entrenarse bajo la supervisión del cuerpo técnico del Udinese Calcio.

El extremo, actualmente sin contrato, ha completado seis sesiones de entrenamiento durante la última semana en las instalaciones del club friulano. Deulofeu arrastra dolores físicos desde inicios del año 2023. Y es que la última vez que disputó un partido oficial fue el 22 de enero de 2023, en el encuentro entre la UC Sampdoria y el Udinese Calcio. Desde entonces, la grave lesión de rodilla sufrida por el exjugador de equipos como FC Barcelona, Everton, Watford o AC Milan lo apartó completamente de los terrenos de juego y dio inicio a un largo y duro proceso de recuperación.

Durante este tiempo, Deulofeu ha sufrido en silencio la peor parte del deporte, con recaídas y mucha incertidumbre. Su imagen vestido de corto ha devuelto la esperanza a muchos aficionados del calcio en Italia. En su perfil de Instagram, el futbolista ha compartido su sesión de entrenamiento, realizando cambios de dirección y de ritmo, y tocando el balón.

Según 'Tuttoudinese', en Udine no quieren acelerar plazos. El club le ha abierto las puertas para que pueda trabajar con tranquilidad y bajo control médico, consciente de que el objetivo principal no pasa todavía por competir, sino por recuperar sensaciones físicas y estabilidad en una rodilla que le ha impedido desarrollar una carrera que apuntaba a mucho más.

A sus 32 años, Deulofeu aún tiene fútbol para dar. Siempre destacó por su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper partidos. Las lesiones, sin embargo, han sido un obstáculo constante en su trayectoria.

Noticias relacionadas

Ahora, más de tres años después de desaparecer de los focos competitivos, el simple hecho de volver a entrenarse ya representa una victoria personal. El siguiente paso todavía es incierto, pero Deulofeu vuelve a sentirse futbolista. Y eso, después de tanto tiempo, ya es mucho.