Detenido un exinternacional inglés por un presunto intento de violación

Un exinternacional inglés, que jugó durante la década de 2010 y militó en varios clubes de la Premier League, fue detenido este domingo en el aeropuerto de Stansted, en Essex, sospechoso de un presunto intento de violación denunciado por una expareja. El hombre fue arrestado cuando se disponía a embarcar en un vuelo y, tras pasar varias horas bajo custodia, ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta finales de febrero de 2026, según ha confirmado la Policía de Essex y varios medios británicos.

Un arresto que sacude al fútbol inglés

La información, adelantada por The Sun, ha revelado que el detenido es "un exfutbolista de la Selección inglesa y la Premier League" cuya identidad no puede hacerse pública "por motivos legales". El jugador formó parte de los Three Lions durante la década de 2010, lo que sitúa el caso en el foco mediático del fútbol inglés.

Después de la exclusiva del medio inglés, otros medios como Sky Sports o la BBC han confirmado el arresto y la apertura de una investigación por parte de la Policía de Essex, que tiene jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Detención en el aeropuerto de Stansted

El suceso se produjo el domingo en el aeropuerto de Stansted, uno de los grandes nodos de vuelos low-cost en el área de Londres. Según la versión publicada por The Sun, el exjugador caminaba por el control de pasaportes cuando fue apartado discretamente por agentes de la Border Force (cuerpo de policía de la frontera del Reino Unido), que comprobaron que estaba reclamado en una investigación por un presunto intento de violación.

El futbolista fue entregado a la Policía de Essex y trasladado a una comisaría local. Allí le tomaron las huellas dactilares, un perfil de ADN y le sacaron una fotografía para la ficha policial. El exjugador permaneció varias horas en una celda hasta la llegada de su abogado y el inicio de los interrogatorios, según coinciden varios medios británicos.

Las mismas informaciones apuntan a que el arresto generó sorpresa entre quienes le conocen, ya que el exfutbolista había participado en actos públicos recientes sin que trascendiera la existencia de una investigación abierta en su contra.

Una denuncia de su expareja por un delito no reciente

El origen del caso se encuentra en la denuncia presentada hace varias semanas por una expareja. La mujer sostiene que el jugador intentó violarla durante la relación que mantuvieron en el pasado, en un episodio calificado como un delito no reciente.

Tras recibir la denuncia, los agentes abrieron una investigación específica sobre delitos sexuales y comenzaron a recabar pruebas. De acuerdo con la versión difundida por la prensa británica, la denunciante ya ha sido interpelada por agentes especializados en este tipo de casos y se le ha ofrecido asesoramiento psicológico y apoyo durante el proceso.

Investigación en marcha

El portavoz de la Policía de Essex ha explicado, en un comunicado difundido a la prensa, que "el hombre ha quedado en libertad bajo fianza hasta finales de febrero de 2026" mientras continúan con las pesquisas.

Esta condición implica que el exjugador no ha sido acusado formalmente por ahora, aunque deberá volver a comparecer ante las autoridades cuando se le cite de nuevo. Hasta entonces, los cuerpos y fuerzas de seguridad siguen analizando las declaraciones de las partes y las pruebas forenses recogidas tras la detención.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el nombre del exinternacional inglés. La prensa inglesa subraya que la identidad del sospechoso no puede hacerse pública por una restricción que se aplica en procedimientos vinculados a delitos sexuales para proteger tanto el curso de la investigación como los derechos de las partes implicadas.